В Перми сегодня из-за гонки «Лыжня России» ограничат движение транспорта

В Перми сегодня, 11 февраля, с 8:00 до 16:00, будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до территории лыжной базы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это связано с проведением всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Она пройдет на лыжной базе «Прикамье» по ул. Агрономическая, 23.