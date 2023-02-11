В Перми сегодня из-за гонки «Лыжня России» ограничат движение транспорта

Posted 11 февраля 2023, 02:35
Published 11 февраля 2023, 02:35
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми сегодня, 11 февраля, с 8:00 до 16:00, будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до территории лыжной базы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это связано с проведением всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Она пройдет на лыжной базе «Прикамье» по ул. Агрономическая, 23.
Помимо этого, до 16:00 временно запрещена остановка и стоянка автомобилей и автобусов по ул. Пановой на участке от ул. Лядовской до остановки «Центральная усадьба». Также из-за соревнований автобусы на маршруте №26 «микрорайон Центральная усадьба — улица Ушинского — микрорайон Крольчатник» будут ходить чаще, чем обычно.
Схема: Минспорта Пермского края