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Posted 11 февраля 2023, 02:35

Published 11 февраля 2023, 02:35

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми сегодня из-за гонки «Лыжня России» ограничат движение транспорта

В Перми сегодня из-за гонки «Лыжня России» ограничат движение транспорта

11 февраля 2023, 02:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Пермская езда
Также временно увеличится число рейсов автобусного маршрута №26.

В Перми сегодня, 11 февраля, с 8:00 до 16:00, будет временно закрыто движение всех видов транспорта по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до территории лыжной базы «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, это связано с проведением всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Она пройдет на лыжной базе «Прикамье» по ул. Агрономическая, 23.

Помимо этого, до 16:00 временно запрещена остановка и стоянка автомобилей и автобусов по ул. Пановой на участке от ул. Лядовской до остановки «Центральная усадьба». Также из-за соревнований автобусы на маршруте №26 «микрорайон Центральная усадьба — улица Ушинского — микрорайон Крольчатник» будут ходить чаще, чем обычно.

Схема: Минспорта Пермского края

#Авто#Пермская езда
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