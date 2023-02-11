Житель Осинского округа похитил 5 тысяч рублей у приятеля и бензотриммер у местной жительницы

Posted 11 февраля 2023, 12:40
Published 11 февраля 2023, 12:40
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Осе 37-летний мужчина обвиняется в совершении кражи с банковского счета и бензотриммера (ч. 1, 3 ст. 158 УК РФ). Полиция завершила предварительное расследование уголовного дела, передает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
В июле минувшего года в дежурную часть полиции обратился 64-летний мужчина. Он рассказал, что потерял банковскую карту, а позже заметил, что со счета незаконно списано около 5 тыс. рублей. Оперативники опросили потерпевшего и возможных свидетелей и быстро установили личность злоумышленника. Выяснилось, что банковскую карту похитил неоднократно судимый знакомый мужчины.
Задержанный признался в краже и рассказал, что вместе с потерпевшим употреблял алкогольные напитки на улице. Когда знакомый ушел, фигурант нашел на земле возле лавочки его банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Мужчина ходил в магазин и совершал все покупки частями, чтобы не вызывать подозрения. В основном он покупал алкоголь и продукты питания. Полиция выяснила, что злоумышленник похитил у местной жительницы бензотриммер и в тот же день продал.
В итоге полицейские изъяли и вернули бензотриммер законной владелице, а другому потерпевшему обвиняемый полностью возместил материальный ущерб. На период следствия мужчина находился под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.