Житель Осинского округа похитил 5 тысяч рублей у приятеля и бензотриммер у местной жительницы

Задержанный признался в краже и рассказал, что вместе с потерпевшим употреблял алкогольные напитки на улице. Когда знакомый ушел, фигурант нашел на земле возле лавочки его банковскую карту с технологией бесконтактной оплаты. Мужчина ходил в магазин и совершал все покупки частями, чтобы не вызывать подозрения. В основном он покупал алкоголь и продукты питания. Полиция выяснила, что злоумышленник похитил у местной жительницы бензотриммер и в тот же день продал.