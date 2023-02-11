Жительница Кизела осуждена за истязание 9-летнего сына

О случившемся стало известно, когда родственники семьи обратились в следственные органы. Во время расследования следователь внес в адрес органов внутренних дел и органов опеки представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.