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Posted 11 февраля 2023, 04:36

Published 11 февраля 2023, 04:36

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Жительница Кизела осуждена за истязание 9-летнего сына

Жительница Кизела осуждена за истязание 9-летнего сына

11 февраля 2023, 04:36
Фото: 1MI.
О случившемся в следственные органы сообщили родственники злоумышленницы.

В Пермском крае жительница Кизела признана виновной в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении ребенка). Следствие установило, что с февраля по май прошлого года женщина систематически избивала своего 9-летнего сына, используя малозначительные поводы.

О случившемся стало известно, когда родственники семьи обратились в следственные органы. Во время расследования следователь внес в адрес органов внутренних дел и органов опеки представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.

#Происшествия
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