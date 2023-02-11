Жительница Кизела осуждена за истязание 9-летнего сына

Posted 11 февраля 2023, 04:36
Published 11 февраля 2023, 04:36
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Пермском крае жительница Кизела признана виновной в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенных в отношении ребенка). Следствие установило, что с февраля по май прошлого года женщина систематически избивала своего 9-летнего сына, используя малозначительные поводы.
О случившемся стало известно, когда родственники семьи обратились в следственные органы. Во время расследования следователь внес в адрес органов внутренних дел и органов опеки представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю, суд приговорил виновную к трем годам лишения свободы условно.