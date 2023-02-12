Директор строительной фирмы в Полазне обокрал храм и своего заказчика

Posted 12 февраля 2023, 12:59
Published 12 февраля 2023, 12:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Добрянский районный суд приговорил 49-летнего директора строительной фирмы 330 часов обязательных работ. Производство по гражданскому иску прекращено в связи с отказом потерпевшего. Судя по картотеке дел, речь идет о владельце и руководителе компании «Дома и бани Пармы» Алексее Посохине.
Как сообщили в пресс-службе суда, в июне 2022 года директор компании прибыл на территорию строящегося храма. Поскольку он был уверен, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил 200 штук кладочной сетки. Этим он причинил ее владельцу материальный ущерб в размере 26,1 тыс. рублей.
Кроме того, в июне 2022 года, подсудимый, находясь на земельном участке в одном из сельских поселений, также был уверен, что за ним никто нен следит. Он зашел в подвал, откуда унес бензиновую электростанцию, лестницу металлическую телескопическую, мойку, пылесос, ветродуй, пилу циркулярную, пилу циркулярную с лазерным указателем, мультиинструмент-вибрационный лобзик с комплектом насадок и приспособлений в тканевой черной сумке и две канистры с моторным маслом «MOTUL». В этот раз ущерб от кражи составил 118.39 тыс. рублей.
В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично. Он пояснил, что он на протяжении длительного периода времени работает в сфере строительного бизнеса, осуществляет монтажные, отделочные работы, возводит сооружения, привлекая для этого наемную рабочую силу.
Подсудимый рассказал, как он участвовал в возведении храма. На 2022 год был запланирован ряд строительных работ на данном объекте. В июне 2022 года у него в работе было несколько строительных объектов, кроме храма, в том числе и на земельном участке, где ему в срочном порядке понадобилась кладочная сетка. Такая сетка имелась на строительстве храма и поскольку там ее использование не было запланировано, он принял решение данную кладочную сетку с объекта строящегося храма использовать на строительство дома. А потом он планировал сетку вернуть в храм. Но об этом он никого в известность не ставил, ни с кем этот вопрос не согласовывал.
В грузовике знакомого он перевез данную сетку из строящегося храма на строительство дома. В ходе работ с доставленным по заказу бетоном возникла необходимость по его незамедлительной оплате, о чем он поставил в известность по телефону заказчика, с которым возникло определенное недопонимание, так как он заявил об отсутствии у него денег для оплаты стройматериала, говорил, что у подсудимого должны остаться деньги от предыдущей выдачи на необходимые нужды.
Выслушав эти слова заказчика, он решил подстраховаться, чтобы иметь деньги для оплаты выполненных работ, взять из подвала новый бензогенератор и другие вещи, принадлежащие заказчику и собирался продать их в интернете. О своих действиях он поставил в известность гр. К. по телефону, говорил, что вернет все эти вещи ему после оплаты своей работы, после чего прекратил разговор. Подсудимый не отрицаел, что они договорились, что за работу ему заплатят после ее завершения. Когда заказчик обратился в полицию, он добровольно выдал мультиинструмент, а также сообщил места нахождения другого имущества, откуда оно было изъято сотрудниками полиции.