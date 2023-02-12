Директор строительной фирмы в Полазне обокрал храм и своего заказчика

Подсудимый рассказал, как он участвовал в возведении храма. На 2022 год был запланирован ряд строительных работ на данном объекте. В июне 2022 года у него в работе было несколько строительных объектов, кроме храма, в том числе и на земельном участке, где ему в срочном порядке понадобилась кладочная сетка. Такая сетка имелась на строительстве храма и поскольку там ее использование не было запланировано, он принял решение данную кладочную сетку с объекта строящегося храма использовать на строительство дома. А потом он планировал сетку вернуть в храм. Но об этом он никого в известность не ставил, ни с кем этот вопрос не согласовывал.