Из-за пандемии COVID-19 среди наркопотребителей в Прикамье выросло число людей с ВИЧ

Posted 12 февраля 2023, 12:26
Published 12 февраля 2023, 12:26
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Из-за пандемии коронавирусной инфекции люди, склонные к асоциальному поведению стали чаще употреблять наркотики. Такой вывод можно сделать из исследования, которое совместно проводили пермские ученые и общественники. Эксперты фонда «Зеркало» поделились результатами с журналистом Properm.ru. В исследовании приняли участие те, кому в фонде оказывают поддержку: социальную, юридическую, психологическую — это 210 секс-работников и 380 потребителей наркотиков, проживающих в Прикамье. Их опрашивали дважды: до пандемии в 2018–2019 годах и в период пандемии — в 2020–2022 годах.
«По нашим исследованиям, клиенты проекта на начальном этапе имели высокий уровень дезинтеграции (потеря или серьёзное нарушение слаженности в какой-то «системе»), в опасной ситуации предпочитали избегание, дистанцирование от нее. Нередко избегание превращается в бегство в наркоманию, а потеря дохода ведет к поиску других способов заработка, например, оказание сексуальных услуг. Недооценка или незнание рисков, вынужденное положение, приводят к росту таких инфекций, как ИППП, ВИЧ-инфекция, к невротическим расстройствам (на все наплевать, и себя не жалко), расстройствам поведения (конфронтация, агрессия, насилие, в т. ч. в отношение близких и детей)», — пояснила журналисту Properm.ru эксперт фонда Лариса Юркова. Она отмечает, что сейчас фонд занимается психологической и социальной поддержкой людей, попавших в трудную социальную ситуацию. В том числе — на средства, полученные от Фонда президентских грантов.
За время пандемии, следует из исследования, пораженность ВИЧ среди этих групп составила 67,8% и по сравнению с периодом, предшествующим пандемии, увеличилась в 1,6 (41,9±3,5%). Одновременно с этим среди потребителей наркотиков во время пандемии сократилось в 3,9 раза число тех, кто использует стерильный инструментарий и не пользуется общим. Было установлено, что в период пандемии COVID-19 к приему наркотических средств приобщились 12%.
Также исследование показало, что за период пандемии COVID-19 52,3% опрошенных отмечали, что наркотические вещества стали более доступны для использования за счет возросшего числа онлайн предложений (45,7%) и появления новых магазинов (39,5%).
Интересно, что несмотря на страх от пандемии, наркопотребители не активно вакцинировались от коронавирусной инфекции. Обращались за медицинской помощью по поводу заболевания новой коронавирусной инфекцией 50,6% наркопотребителей. Среди обратившихся за медицинской помощью диагноз COVID-19 был поставлен 79,1% опрошенных.
Вакцинированы против коронавирусной инфекции только 21,1% опрошенных. Наиболее частые причины отказа от вакцинации: «боюсь долгосрочных последствий для здоровья» — 42,3%, «боюсь возможных осложнений после прививки» — 28,2% и «считаю, что вакцина не эффективна» — 15,4%.
По итогам 11 месяцев прошлого года все силовые ведомства пресекли 3625 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 51% связаны с незаконным сбытом посредством «тайников-закладок». Всего была пресечена деятельность 30 интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков на территории региона. Наибольшую криминальную активность проявляют лица в возрасте 18-39 лет – к уголовной ответственности в отчетном периоде привлечено 695 лиц данной возрастной категории, что составляет 79 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности лиц. Всего к уголовной ответственности в текущем году привлечено 881 лицо, в том числе 22 несовершеннолетних (+69 %, 13) и 38 иностранных граждан (+65 %, 23).
Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 62 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 24 кг наркосодержащих растений.