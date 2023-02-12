Из-за пандемии COVID-19 среди наркопотребителей в Прикамье выросло число людей с ВИЧ

«По нашим исследованиям, клиенты проекта на начальном этапе имели высокий уровень дезинтеграции (потеря или серьёзное нарушение слаженности в какой-то «системе»), в опасной ситуации предпочитали избегание, дистанцирование от нее. Нередко избегание превращается в бегство в наркоманию, а потеря дохода ведет к поиску других способов заработка, например, оказание сексуальных услуг. Недооценка или незнание рисков, вынужденное положение, приводят к росту таких инфекций, как ИППП, ВИЧ-инфекция, к невротическим расстройствам (на все наплевать, и себя не жалко), расстройствам поведения (конфронтация, агрессия, насилие, в т. ч. в отношение близких и детей)», — пояснила журналисту Properm.ru эксперт фонда Лариса Юркова. Она отмечает, что сейчас фонд занимается психологической и социальной поддержкой людей, попавших в трудную социальную ситуацию. В том числе — на средства, полученные от Фонда президентских грантов.