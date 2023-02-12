properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2023, 12:26

Published 12 февраля 2023, 12:26

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Из-за пандемии COVID-19 среди наркопотребителей в Прикамье выросло число людей с ВИЧ

Из-за пандемии COVID-19 среди наркопотребителей в Прикамье выросло число людей с ВИЧ

12 февраля 2023, 12:26
Фото: 1MI.
Пермские ученые провели исследование влияния пандемии конронавирусной инфекции на потребление наркотиков и распространение ВИЧ-инфекции.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции люди, склонные к асоциальному поведению стали чаще употреблять наркотики. Такой вывод можно сделать из исследования, которое совместно проводили пермские ученые и общественники. Эксперты фонда «Зеркало» поделились результатами с журналистом Properm.ru. В исследовании приняли участие те, кому в фонде оказывают поддержку: социальную, юридическую, психологическую — это 210 секс-работников и 380 потребителей наркотиков, проживающих в Прикамье. Их опрашивали дважды: до пандемии в 2018–2019 годах и в период пандемии — в 2020–2022 годах.

«По нашим исследованиям, клиенты проекта на начальном этапе имели высокий уровень дезинтеграции (потеря или серьёзное нарушение слаженности в какой-то «системе»), в опасной ситуации предпочитали избегание, дистанцирование от нее. Нередко избегание превращается в бегство в наркоманию, а потеря дохода ведет к поиску других способов заработка, например, оказание сексуальных услуг. Недооценка или незнание рисков, вынужденное положение, приводят к росту таких инфекций, как ИППП, ВИЧ-инфекция, к невротическим расстройствам (на все наплевать, и себя не жалко), расстройствам поведения (конфронтация, агрессия, насилие, в т. ч. в отношение близких и детей)», — пояснила журналисту Properm.ru эксперт фонда Лариса Юркова. Она отмечает, что сейчас фонд занимается психологической и социальной поддержкой людей, попавших в трудную социальную ситуацию. В том числе — на средства, полученные от Фонда президентских грантов.

За время пандемии, следует из исследования, пораженность ВИЧ среди этих групп составила 67,8% и по сравнению с периодом, предшествующим пандемии, увеличилась в 1,6 (41,9±3,5%). Одновременно с этим среди потребителей наркотиков во время пандемии сократилось в 3,9 раза число тех, кто использует стерильный инструментарий и не пользуется общим. Было установлено, что в период пандемии COVID-19 к приему наркотических средств приобщились 12%.

Также исследование показало, что за период пандемии COVID-19 52,3% опрошенных отмечали, что наркотические вещества стали более доступны для использования за счет возросшего числа онлайн предложений (45,7%) и появления новых магазинов (39,5%).

Интересно, что несмотря на страх от пандемии, наркопотребители не активно вакцинировались от коронавирусной инфекции. Обращались за медицинской помощью по поводу заболевания новой коронавирусной инфекцией 50,6% наркопотребителей. Среди обратившихся за медицинской помощью диагноз COVID-19 был поставлен 79,1% опрошенных.

Вакцинированы против коронавирусной инфекции только 21,1% опрошенных. Наиболее частые причины отказа от вакцинации: «боюсь долгосрочных последствий для здоровья» — 42,3%, «боюсь возможных осложнений после прививки» — 28,2% и «считаю, что вакцина не эффективна» — 15,4%.

По итогам 11 месяцев прошлого года все силовые ведомства пресекли 3625 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 51% связаны с незаконным сбытом посредством «тайников-закладок». Всего была пресечена деятельность 30 интернет-магазинов, осуществлявших сбыт наркотиков на территории региона. Наибольшую криминальную активность проявляют лица в возрасте 18-39 лет – к уголовной ответственности в отчетном периоде привлечено 695 лиц данной возрастной категории, что составляет 79 % от общего числа привлеченных к уголовной ответственности лиц. Всего к уголовной ответственности в текущем году привлечено 881 лицо, в том числе 22 несовершеннолетних (+69 %, 13) и 38 иностранных граждан (+65 %, 23).

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 62 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 24 кг наркосодержащих растений.

Главная новость по теме
Беременность, секс-работа, наркотики. Почему растут показатели заболеваемости ВИЧ в Прикамье
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика