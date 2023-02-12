Производитель контрафактного масла из Ильинского добровольно ушел с рынка

С 31 января 2023 года индивидуальный предприниматель Юлия Растягаева прекратила деятельность по производству молочной продукции по собственному решению, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. 2 февраля Ильинский районный суд оштрафовал ее на 5 тыс. рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).