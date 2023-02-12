Производитель контрафактного масла из Ильинского добровольно ушел с рынка

Posted 12 февраля 2023, 06:50
Published 12 февраля 2023, 06:50
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
С 31 января 2023 года индивидуальный предприниматель Юлия Растягаева прекратила деятельность по производству молочной продукции по собственному решению, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. 2 февраля Ильинский районный суд оштрафовал ее на 5 тыс. рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).
27 декабря 2022 года предпринимательнице были назначены еще три штрафа за нарушение техрегламентов при изготовлении молочной продукции:
В декабре 2022 сотрудники Россельхознадзора по требованию прокуратуры проверили предприятие в Ильинском районе, где Растягаева изготавливала молочную продукцию. Судя по маркировке, производственная база располагалась на территории обанкротившегося предприятия «Ильинское молоко» в селе Сретенском.
В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:
Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ от 14 мая 1993 №4979–1 «О ветеринарии», требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».
По результатам проверки в отношении ИП Растягаевой Ю.В. возбуждено 12 административных дел по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ, по ч. 3 ст. 14.46.2 КоАП РФ.
Признаны не действительными восемь деклараций о соответствии на продукцию (творожная масса, сметана, творог, молоко, йогурт, творог, масло 82,5%, масло 72,5%). Учетные записи уполномоченных лиц ИП Растегаевой Ю.В. аннулированы в системе «Ветис.Паспорт» за внесение заведомо ложных данных.