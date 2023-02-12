properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля 2023, 06:50

Published 12 февраля 2023, 06:50

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Производитель контрафактного масла из Ильинского добровольно ушел с рынка

Производитель контрафактного масла из Ильинского добровольно ушел с рынка

12 февраля 2023, 06:50
Фото: Properm.ru.
Очередная проверка производственных помещений у предпринимательницы Юлии Растягаевой выявила множество нарушений.

С 31 января 2023 года индивидуальный предприниматель Юлия Растягаева прекратила деятельность по производству молочной продукции по собственному решению, сообщают в пресс-службе Россельхознадзора. 2 февраля Ильинский районный суд оштрафовал ее на 5 тыс. рублей за нарушение ветеринарно-санитарных правил (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ).

27 декабря 2022 года предпринимательнице были назначены еще три штрафа за нарушение техрегламентов при изготовлении молочной продукции:

  • по ч.1, ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ — 30 тыс. рублей
  • по ч.3 ст. 14.44 КоАП РФ — 35 тыс. рублей;
  • по ч.3 ст. 14.46.2 КоАП РФ — 20 тыс. рублей.

В декабре 2022 сотрудники Россельхознадзора по требованию прокуратуры проверили предприятие в Ильинском районе, где Растягаева изготавливала молочную продукцию. Судя по маркировке, производственная база располагалась на территории обанкротившегося предприятия «Ильинское молоко» в селе Сретенском.

В ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения:

  • восемь раз за 2022 год лабораторными исследованиями были выявлены признаки фальсификации сливочного масла растительными жирами, шесть проб из которых были отобраны в социально значимых учреждениях Пермского края, Челябинской и Свердловской областей;
  • при мониторинге системы «Меркурий» было установлено, что 5 декабря 2022 года предприниматель произвела 7,51 т сливочного масла «Крестьянское» с мдж 72,5%, 4 т сливочного масла «Традиционное» с мдж 82,5%, 8,856 т творога 5% и 9%, 0,055 т обезжиренного творога 1,8%, 0,512 т сметаны с мдж 20%, 3,252 т творожной массы с мдж 9% из 20,8 т молока, чего не достаточно, т.к. только для выработки 1 кг сливочного масла необходимо около 20 кг молока;
  • помещения цехов приемки, переработки молока, фасовки молока и сметана, производства сливочного масла, творога полы выложены плиткой, которая имеет сколы, трещины, местами отсутствует. Таким образом, поверхности полов не доступны для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции в полном объеме.;
  • производственное оборудование местами имеет следы ржавчины, на одной из металлических конструкций облупилась краска, что затрудняет возможность проведения мойки, очищения и дезинфекции;
  • в цехе производства сливочного масла стены частично окрашены краской, частично побелены, краска местами облупилась, на стенах имеются следы плесени. Над окном часть стены разрушена;
  • потолки, находящиеся над производственными помещениями, окрашены краской, местами которая облупилась, и на них присутствует плесень, что не обеспечивают предотвращение скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков;
  • отсутствует программа производственного контроля;
  • отсутствуют медицинские книжки у работников с отметками о прохождении медицинских осмотров;
  • декларации на молочную продукцию, выданы на основании протоколов лабораторных испытаний испытательных лабораторий, которые не аккредитованы в национальной системе аккредитации, местонахождение которых не подтверждено по фактическим адресам осуществления деятельности.

Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона РФ от 14 мая 1993 №4979–1 «О ветеринарии», требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции».

По результатам проверки в отношении ИП Растягаевой Ю.В. возбуждено 12 административных дел по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.44 КоАП РФ, по ч. 3 ст. 14.46.2 КоАП РФ.

Признаны не действительными восемь деклараций о соответствии на продукцию (творожная масса, сметана, творог, молоко, йогурт, творог, масло 82,5%, масло 72,5%). Учетные записи уполномоченных лиц ИП Растегаевой Ю.В. аннулированы в системе «Ветис.Паспорт» за внесение заведомо ложных данных.

Главная новость по теме
Россельхознадзор сообщил в ФСБ информацию о поставке фальсифицированного масла в пермские детские сады
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика