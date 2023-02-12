В Краснокамске мужчина привлек подростка к краже с местного предприятия

В условленное время подельники взяли пилу и приехали к заводу на мотороллере. При помощи болгарки они распили несколько металлических шкафов, масляных насосов, радиаторов охлаждения и столешницу и в несколько рейсов вывезли с территории предприятия. Затем мужчина сдал похищенное в пункт приема лома металлов, получив более 15 тыс. рублей. С подростком он расплатился, передав ему 5 тыс. рублей. Когда пропажа обнаружилась, владельцы предприятия обратились в полицию, возбудили уголовное дело.