В Краснокамске мужчина привлек подростка к краже с местного предприятия

Posted 12 февраля 2023, 05:30
Published 12 февраля 2023, 05:30
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В ноябре прошлого года сорокалетний житель поселка Стряпунята решил похитить с территории нефункционирующего предприятия металлические изделия. Он уговорил 17-летнего подростка принять участие в краже, пообещав ему за это деньги. Юноша согласился.
В условленное время подельники взяли пилу и приехали к заводу на мотороллере. При помощи болгарки они распили несколько металлических шкафов, масляных насосов, радиаторов охлаждения и столешницу и в несколько рейсов вывезли с территории предприятия. Затем мужчина сдал похищенное в пункт приема лома металлов, получив более 15 тыс. рублей. С подростком он расплатился, передав ему 5 тыс. рублей. Когда пропажа обнаружилась, владельцы предприятия обратились в полицию, возбудили уголовное дело.
Сейчас сотрудники отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 40-летнего жителя поселка Стряпунята. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления» и пп. «а, б» ч. 2 ст. 158 «Кража, совершенная группой лиц с незаконным проникновением в помещение» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении подростка прекращено, к несовершеннолетнему судом применены меры воспитательного воздействия.