За сутки в Прикамье госпитализировали 13 пациентов с COVID-19

Posted 12 февраля 2023, 08:59
Published 12 февраля 2023, 08:59
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
По оперативным данным Роспотребнадзора на сегодня, 12 февраля, за сутки коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 124 жителей Прикамья. Всего с марта 2020 года в регионе зафиксировано 460 161 случаев COVID-19.
Госпитализация понадобилась 13 больным, также был зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончалось 9 230 пациентов с COVID-19. Ранее в Минздраве РФ рассказали, что переболевшие коронавирусом люди заболевают раком не чаще других, пишет VSE42.Ru.