За сутки в Прикамье госпитализировали 13 пациентов с COVID-19

Госпитализация понадобилась 13 больным, также был зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончалось 9 230 пациентов с COVID-19. Ранее в Минздраве РФ рассказали, что переболевшие коронавирусом люди заболевают раком не чаще других, пишет VSE42.Ru.