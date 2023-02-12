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Posted 12 февраля 2023, 08:59

Published 12 февраля 2023, 08:59

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

За сутки в Прикамье госпитализировали 13 пациентов с COVID-19

За сутки в Прикамье госпитализировали 13 пациентов с COVID-19

12 февраля 2023, 08:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус в Перми
С начала пандемии скончалось 9 230 пациентов с COVID-19.

По оперативным данным Роспотребнадзора на сегодня, 12 февраля, за сутки коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 124 жителей Прикамья. Всего с марта 2020 года в регионе зафиксировано 460 161 случаев COVID-19.

Госпитализация понадобилась 13 больным, также был зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. С начала пандемии скончалось 9 230 пациентов с COVID-19. Ранее в Минздраве РФ рассказали, что переболевшие коронавирусом люди заболевают раком не чаще других, пишет VSE42.Ru.

#Общество#Коронавирус в Перми
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