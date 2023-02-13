Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава первая: пельмени от Китая до Прикамья

А дальше всё как в той старой советской песне — боже, как долго, долго, как долго... За время ожидания в полупустом зале (15 минут после заказа и 7 минут ожидания официанта) мы успели выпить заказанные морсы и поговорить о превратностях ресторанного бизнеса. И пережить один огорчительный момент: выносимое нам блюдо смахнул с руки официанта резко развернувшийся гость в верхней одежде. С момента заказа к тому времени прошло 11 минут, и мы боялись, что придется ждать еще сколько-то, но уже через три минуты нам подали новую порцию. Как так быстро произошла замена блюда, мы можем только догадываться, но, судя по времени, его не готовили, а просто сервировали, что есть, на чистую посуду (так мы предполагаем). Хотя, по всем правилам, блюдо должны были приготовить заново.