Posted 13 февраля 2023, 10:17
Published 13 февраля 2023, 10:17
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермский кинотеатр «Кристалл» официально объявил о закрытии. В официальной группе «Вконтакте» кинотеатра сообщили 13 февраля, что будут работать до 26 февраля включительно: «Мы были с вами все эти годы, старались для наших гостей сделать посещение кинотеатра уютным, комфортным, сказочным», — рассказали в киотеатре. Почему закрывается кинотеатр «Кристалл» в Перми? В самом кинотеатре о причинах не говорят.
Зданием кинотеатра на Комсомольском проспекте, 53 владеет ГК «Панорама». Директор компании Станислав Мухутдинов заявил изданию «КоммерсантЪ-Прикамье», что арендатор предложил изменить принцип начисления арендной платы за кинотеатры, однако им это не интересно, поэтому было решение расторгнуть договоры по аренде помещений в «Кристалле» и ТРК «Колизей Синема». Кинотеатры пропадут из обоих зданий «с большой долей вероятности», сейчас соглашения об этом находятся на стации согласования.
В ГК «Панорама» говорят, что решение о разрыве отношений с «Синема Парком», который арендует помещения в «Кристалле», не связано с планами властей по открытию молодежного центра в здании.