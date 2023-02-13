Пермский кинотеатр «Кристалл» официально объявил о закрытии. В официальной группе «Вконтакте» кинотеатра сообщили 13 февраля, что будут работать до 26 февраля включительно: «Мы были с вами все эти годы, старались для наших гостей сделать посещение кинотеатра уютным, комфортным, сказочным», — рассказали в киотеатре. Почему закрывается кинотеатр «Кристалл» в Перми? В самом кинотеатре о причинах не говорят.