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Posted 13 февраля 2023, 03:39

Published 13 февраля 2023, 03:39

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пермский край поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни

Пермский край поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни

13 февраля 2023, 03:39
Фото: Properm.ru.
В прошлом году регион был на 47 месте.

Пермский край занял 49 место в рейтинге регионов по качеству жизни, год назад Прикамье было на 47 месте, следует из исследования РИА Новости. Пермский край по итогам 2022 года получил 50,3 балла, в 2021 году — 47 баллов.

Первые строчки рейтинга не поменялись с 2021 года:

  • Москва — 82,9 баллов
  • Санкт-Петербург — 82,3
  • Московская область — 78,1
  • Республика Татарстан — 72,1
  • Краснодарский край — 71,1

Замыкают таблицу:

  • Республика Бурятия — 34,5
  • Забайкальский край — 31,9
  • Еврейская автономная область — 31,6
  • Республика Ингушетия — 31,2
  • Республика Тыва — 23,7

Рейтинг был составлен на основе 67 показателей, которые оценивают состояние различных условий жизни. При составлении рейтинга использованы данные Минздрава, ЦБ, Минфина и другие показатели 2021–2022 годов.

#Общество
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