Пермский край поднялся в рейтинге регионов по качеству жизни

Posted 13 февраля 2023, 03:39
Published 13 февраля 2023, 03:39
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермский край занял 49 место в рейтинге регионов по качеству жизни, год назад Прикамье было на 47 месте, следует из исследования РИА Новости. Пермский край по итогам 2022 года получил 50,3 балла, в 2021 году — 47 баллов.
Первые строчки рейтинга не поменялись с 2021 года:
Замыкают таблицу:
Рейтинг был составлен на основе 67 показателей, которые оценивают состояние различных условий жизни. При составлении рейтинга использованы данные Минздрава, ЦБ, Минфина и другие показатели 2021–2022 годов.