Пермяк пытался оформить права по поддельному экзаменационному листу

В Перми 27-летний мужчина решил оформить водительское удостоверение по поддельным доументам. Не желая сдавать экзамен в один из дней апреля 2022 года приобрел у неустановленного лица поддельный экзаменационный лист проведения практического экзамена, подтверждающего успешное прохождение им проверки знания, правил дорожного движения.