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Posted 13 февраля 2023, 13:50

Published 13 февраля 2023, 13:50

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пермяк пытался оформить права по поддельному экзаменационному листу

Пермяк пытался оформить права по поддельному экзаменационному листу

13 февраля 2023, 13:50
Фото: 1MI.
Теперь мужчина будет оплачивать штраф по решению суда. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Перми 27-летний мужчина решил оформить водительское удостоверение по поддельным доументам. Не желая сдавать экзамен в один из дней апреля 2022 года приобрел у неустановленного лица поддельный экзаменационный лист проведения практического экзамена, подтверждающего успешное прохождение им проверки знания, правил дорожного движения.

Фиктивный документ он предоставил в РЭО ГИБДД УМВД России с целью получения водительского удостоверения. Однако, отрудники полиции смогли вовремя отличить фальшивку от настоящего документа. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В результате уголовное дело рассматривал мировойсудья в Свердловском районе. Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

#Общество
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