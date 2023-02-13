Пермяк пытался оформить права по поддельному экзаменационному листу

Posted 13 февраля 2023, 13:50
Published 13 февраля 2023, 13:50
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми 27-летний мужчина решил оформить водительское удостоверение по поддельным доументам. Не желая сдавать экзамен в один из дней апреля 2022 года приобрел у неустановленного лица поддельный экзаменационный лист проведения практического экзамена, подтверждающего успешное прохождение им проверки знания, правил дорожного движения.
Фиктивный документ он предоставил в РЭО ГИБДД УМВД России с целью получения водительского удостоверения. Однако, отрудники полиции смогли вовремя отличить фальшивку от настоящего документа. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
В результате уголовное дело рассматривал мировойсудья в Свердловском районе. Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к штрафу в размере 40 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.