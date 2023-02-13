В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл»

Кинотеатр «Кристалл» был построен в 1960 году. Здание принадлежит экс-депутату Заксобрания Александру Флегинскому. Помещения у предпринимателя арендует сеть кинотеатров «Синема парк». В 2022 году «Синема Парк» пытался через суд снизить арендную плату за здание "Кристалла" и парковку из-за ограничительных мер по COVID-19, но в итоге суд отклонил требования.