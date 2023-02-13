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Posted 13 февраля 2023, 07:58

Published 13 февраля 2023, 07:58

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл»

В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл»

13 февраля 2023, 07:58
Фото: Properm.ru.
Последний день работы кинотеатра — 27 февраля.

Пермский кинотеатр «Кристалл» закрывается. Последний день работы намечен на 27 февраля, сообщают источники Properm.ru. Также прекратит работу боулинг в «Кристалле», рассказали корреспонденту в заведении.

В конце января замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов сообщил, что власти думают о покупке кинотеатра для размещения в нем молодежного центра.

Кинотеатр «Кристалл» был построен в 1960 году. Здание принадлежит экс-депутату Заксобрания Александру Флегинскому. Помещения у предпринимателя арендует сеть кинотеатров «Синема парк». В 2022 году «Синема Парк» пытался через суд снизить арендную плату за здание "Кристалла" и парковку из-за ограничительных мер по COVID-19, но в итоге суд отклонил требования.

В 2019 году Флегинский пытался расторгнуть договоры аренды кинозалов в суде, чтобы начать самому показывать кино, однако суд отказал.

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