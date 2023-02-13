properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2023, 13:00

Published 13 февраля 2023, 13:00

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае сожгли заражённые хризантемы

В Пермском крае сожгли заражённые хризантемы

13 февраля 2023, 13:00
Фото: 1MI.
В цветах был выявлен опасный вредитель.

В Пермском крае в результате проверки импортных цветов был выявлен опасный вредитель. Цветы были уничтожены, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Специалистами управления был проведён карантинный фитосанитарный контроль 80 штук срезанных хризантем, поступивших на территорию Пермского края из Московской области. Происхождение цветов — Нидерланды. Во время контроля обнаружен опасный карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Для предотвращения распространения опасного насекомого собственнику цветов предписано уничтожит зараженные цветы. Это и было сделано: 10 февраля 80 цветов было сожжено.

#Общество#Россельхознадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика