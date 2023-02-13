В Пермском крае сожгли заражённые хризантемы

Posted 13 февраля 2023, 13:00
Published 13 февраля 2023, 13:00
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Пермском крае в результате проверки импортных цветов был выявлен опасный вредитель. Цветы были уничтожены, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Специалистами управления был проведён карантинный фитосанитарный контроль 80 штук срезанных хризантем, поступивших на территорию Пермского края из Московской области. Происхождение цветов — Нидерланды. Во время контроля обнаружен опасный карантинный организм — западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Для предотвращения распространения опасного насекомого собственнику цветов предписано уничтожит зараженные цветы. Это и было сделано: 10 февраля 80 цветов было сожжено.