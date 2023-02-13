За убийство и изнасилование молодой женщины жителя Чусового отправили на 20 лет в колонию

Posted 13 февраля 2023, 13:44
Published 13 февраля 2023, 13:44
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Ранее судимого жителя Чусового признали виновным в изнасиловании и убийстве знакомой. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 миллиона рублей.
Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, установлено, что в августе 2022 года утром находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина встретил ранее не знакомую ему 23-летнюю женщину, также находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Применяя физическую силу он завел ее в заросли кустарника и деревьев, где изнасиловал женщину. Чтобы скрыть совершённые им тяжкие преступления, виновный вооружился находящимся рядом камнем и нанес им множественные удары по голове потерпевшей, чем причинил смерть, после чего скрылся с места происшествия.
По уголовному делу следствием проведена кропотливая работа, в ходе которой допрошены более 30 свидетелей, назначено и проведено более 10 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Объем уголовного дела составил 6 томов.