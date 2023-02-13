За убийство и изнасилование молодой женщины жителя Чусового отправили на 20 лет в колонию

Как сообщили в СУ СКР по Пермскому краю, установлено, что в августе 2022 года утром находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина встретил ранее не знакомую ему 23-летнюю женщину, также находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Применяя физическую силу он завел ее в заросли кустарника и деревьев, где изнасиловал женщину. Чтобы скрыть совершённые им тяжкие преступления, виновный вооружился находящимся рядом камнем и нанес им множественные удары по голове потерпевшей, чем причинил смерть, после чего скрылся с места происшествия.