Житель Перми поспорил с соседкой из-за ее домашних животных

Posted 13 февраля 2023, 13:01
Published 13 февраля 2023, 13:01
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Орджоникидзевский районный суд принял к рассмотрению иск жителя Перми — собственника земельного участка в черте города. Мужчина решил судиться со своей соседкой.
Он обратился в суд с требованием к женщине, чтобы она освободила ее дом и земельный участок от домашних животных — коров и свиней. Требования мотивированы тем, что ответчик, проживая на своем земельном участке содержит и разводит их в большом количестве, хотя дом ее находится на землях, предназначенных для индивидуального строительства, а не для сельскохозяйственных нужд.
Истец указал в своем заявлении, что земельный участок его соседка использует не по назначению. Кроме того, у импровизированного коровника нет санитарно-защитной зоны, в связи с чем вблизи расположенных участков и жилых домов постоянно присутствует запах, оказывается вредное воздействие на окружающую среду, вокруг хозяйства наблюдается скопление мух, а также признаки нарушается ветеринарное законодательство.