Житель Перми поспорил с соседкой из-за ее домашних животных

Он обратился в суд с требованием к женщине, чтобы она освободила ее дом и земельный участок от домашних животных — коров и свиней. Требования мотивированы тем, что ответчик, проживая на своем земельном участке содержит и разводит их в большом количестве, хотя дом ее находится на землях, предназначенных для индивидуального строительства, а не для сельскохозяйственных нужд.