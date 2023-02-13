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Posted 13 февраля 2023, 13:01

Published 13 февраля 2023, 13:01

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Житель Перми поспорил с соседкой из-за ее домашних животных

Житель Перми поспорил с соседкой из-за ее домашних животных

13 февраля 2023, 13:01
Фото: 1MI.
Мужчина считает, что его соседи незаконно разводят свиней и коров на своем приусадебном участке.

Орджоникидзевский районный суд принял к рассмотрению иск жителя Перми — собственника земельного участка в черте города. Мужчина решил судиться со своей соседкой.

Он обратился в суд с требованием к женщине, чтобы она освободила ее дом и земельный участок от домашних животных — коров и свиней. Требования мотивированы тем, что ответчик, проживая на своем земельном участке содержит и разводит их в большом количестве, хотя дом ее находится на землях, предназначенных для индивидуального строительства, а не для сельскохозяйственных нужд.

Истец указал в своем заявлении, что земельный участок его соседка использует не по назначению. Кроме того, у импровизированного коровника нет санитарно-защитной зоны, в связи с чем вблизи расположенных участков и жилых домов постоянно присутствует запах, оказывается вредное воздействие на окружающую среду, вокруг хозяйства наблюдается скопление мух, а также признаки нарушается ветеринарное законодательство.

#Общество
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