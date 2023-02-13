Жительница Лысьвы может отправиться в колонию на 10 лет за разбойное нападение на улице

Posted 13 февраля 2023, 05:15
Published 13 февраля 2023, 05:15
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Лысьве будут судить 52-летнюю женщину за разбой. В октябре 2022 года в полицию обратилась потерпевшая. Она рассказала, что возвращалась вечером домой с работы, когда на нее напала женщина с ножом, требуя отдать ценности. Потерпевшая отдала сумку, в которой лежали деньги, телефон, банковская карта. После этого нападавшая сбежала.
Злоумышленницу удалось задержать в тот же вечер. Оказалось, что она выпивала со знакомой, а когда алкоголь закончился, то взяла нож и вышла на улицу, чтобы раздобыть денег. Жертву она увидела возле одного из магазинов. Добычей обвиняемой стали 300 рублей, которые она достала из сумки. Остальное женщина выкинула в мусорный контейнер рядом с домом, где жила.
Во время расследования дела обвиняемая находилась под стражей. В ближайшее время должен начаться суд. Ранее нападавшая уже была судима. За разбой с применением оружия ее могут отправить в колонию на срок до 10 лет.