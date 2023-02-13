Жительница Лысьвы может отправиться в колонию на 10 лет за разбойное нападение на улице

Злоумышленницу удалось задержать в тот же вечер. Оказалось, что она выпивала со знакомой, а когда алкоголь закончился, то взяла нож и вышла на улицу, чтобы раздобыть денег. Жертву она увидела возле одного из магазинов. Добычей обвиняемой стали 300 рублей, которые она достала из сумки. Остальное женщина выкинула в мусорный контейнер рядом с домом, где жила.