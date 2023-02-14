Пермская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД за недоступность остановочного пункта для инвалидов

Posted 14 февраля 2023, 12:26
Published 14 февраля 2023, 12:26
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Пермская транспортная прокуратура обнаружила нарушения доступности объектов транспортной инфраструктуры для инвалидов при эксплуатации железнодорожного транспорта в поселке Мысы. Выяснилось, что ОАО «РЖД» не соблюдало требования о безопасном оказании услуг железнодорожной перевозки пассажиров, уточняют в пресс-службе ведомства. При проверке установлено, что компания не обеспечивает доступность и безопасность платформ на остановочном пункте Мысы для маломобильных жителей, ненадлежащим образом содержит наземный переход.
В итоге по постановлению прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по ст. 9.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Прокурор внес в адрес руководства Свердловской дирекции инфраструктуры представление. По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, убран снег, а также проводятся работы по обеспечению доступности платформ на остановке Мысы для инвалидов.