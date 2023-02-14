Пермским министерствам выданы исполнительные листы по концессии на строительство онкоцентра

Posted 14 февраля 2023, 12:30
Published 14 февраля 2023, 12:30
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 14 февраля, в арбитражном суде Пермского края продолжили обсуждения по иску прокуратуры Пермского края о законности заключенного концессионного соглашения на строительство нового онкоцентра в Перми. В судебном заседании сторонами были представлены новые доказательства. Так, рассказали журналисту Properm.ru, представители «Клиники инновационных исследований» принесли новые пояснения, почему такая модель может быть выгоднее региону. Это было сделано в виде презентации, без заключения независимых экспертиз.
Прокуратура представила позицию Минздрава и Росздравнадзора России, а также адресную инвестпрограмму, по которой в бюджете региона было заложено строительство поликлиники, а не нового стационара. Кроме того в дело было представлено письмо властей региона в федеральные ведомства о выделении финансирования на строительство нового онкодиспансера.
В результате суд перешел к прениям сторон, которые назначены на 17 февраля.
По вынесенному 8 февраля определению, «Клинике инновационных исследований» запрещено совершать любые действия по инженерным изысканиям, проектированию, строительству онкологического центра, а Пермскому краю — любые действия, направленные на исполнение соглашения. 13 февраля всем участникам проекта были направлены исполнительные листы на обеспечительные меры, это следует из информации в картотеке дела.
В ноябре 2022 года прокуратура Пермского края вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», назвав концессионное соглашение «кабальным» для краевого бюджета. Ранее была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. Ведомство считает, что, во-первых, соглашение должно было заключать министерство здравоохранения, а не минэк. Во-вторых, по условиям концессии, КИС фактически готовит за свой счет только проект центра (200 млн из 36 млрд затрат на строительство нового корпуса диспансера), а стоимость строительства по соглашению ему потом возмещаются из бюджета. В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая Минтарифов и Минфин.
Правительство Пермского края летом 2022 года заключило концессионное соглашение о строительстве в Перми онкологического диспансера с московской «Клиникой инновационных исследований». Компания зарегистрирована осенью 2020 года, входит в группу компаний МИГ — «МедИнвестГрупп», партнера Ростеха и Газпромбанка. В 2021 году в Перми была зарегистрирована еще одна дочерняя фирма МИГа — «Медтехнолоджи Пермь». Заявлялось и о размере инвестиций — 17,7 млрд рублей. Онкоцентр должны построить в Камской долине, на улице Маршала Жукова, под него отведена площадка 12 га.