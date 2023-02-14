Пермским министерствам выданы исполнительные листы по концессии на строительство онкоцентра

В ноябре 2022 года прокуратура Пермского края вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», назвав концессионное соглашение «кабальным» для краевого бюджета. Ранее была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. Ведомство считает, что, во-первых, соглашение должно было заключать министерство здравоохранения, а не минэк. Во-вторых, по условиям концессии, КИС фактически готовит за свой счет только проект центра (200 млн из 36 млрд затрат на строительство нового корпуса диспансера), а стоимость строительства по соглашению ему потом возмещаются из бюджета. В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая Минтарифов и Минфин.