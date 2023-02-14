Пермский предприниматель выкупил у мэрии здание бывшего хлебозавода №1 за 38,7 миллиона рублей

Posted 14 февраля 2023, 08:00
Published 14 февраля 2023, 08:00
Modified 16 августа 2024, 04:48
Updated 16 августа 2024, 04:48
В Перми подвели итоги торгов по продаже пятиэтажного здания бывшего хлебозавода №1, находящегося на ул. Окулова, 73а. Всего на конкурс поступило четыре заявки. Наибольшую цену предложил предприниматель Всеволод Юшков — в итоге объект продан в минувшую пятницу, 10 февраля, за 38,7 млн рублей, следует из материалов городской торговой площадки. Начальная цена лота составляла 28 млн рублей.
Здание хлебозавода построено в 1894 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Оно выставлено на торги при условии дальнейшей реставрации. Победитель торгов должен разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, в течение трех лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса, восстановить исторические дверные и оконные проемы. Также Всеволоду Юшкову предстоит смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.
Всеволод Юшков является учредителем компании ООО «Яуза-Девелопмент», которая до 2021 года владела зданием бывшего клуба ВКИУ. Также Юшков — совладелец ООО «Недвижимость-Плюс», которая купила здание ДК имени Чехова, а в прошлом году продала его городским властям за 74,7 млн рублей.