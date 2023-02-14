Пермский предприниматель выкупил у мэрии здание бывшего хлебозавода №1 за 38,7 миллиона рублей

Здание хлебозавода построено в 1894 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Оно выставлено на торги при условии дальнейшей реставрации. Победитель торгов должен разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, в течение трех лет демонтировать поздние пристройки, отреставрировать фасады производственного корпуса, восстановить исторические дверные и оконные проемы. Также Всеволоду Юшкову предстоит смонтировать инженерные сети и отремонтировать помещения.