Почему пермяки отдыхают на «Иван-горе»? Фоторепортаж, который все объяснит

Posted 14 февраля 2023, 05:07
Published 14 февраля 2023, 05:07
Modified 18 июля 2023, 13:01
Updated 18 июля 2023, 13:01
Зима подходит к концу, а вы так и не начали горнолыжный сезон? Не нужно ехать далеко. В 25 км от Перми в селе Гамово есть горнолыжный комплекс «Иван-гора». Здесь можно отдохнуть и в выходные, и в будни, сразу после работы, чем и пользуются пермяки. Приехать можно на личном автомобиле или на рейсовом автобусе.
На территории «Иван-горы» есть бугельный подъемник и трассы разной степени сложности: здесь каждый — и новичок, и профессионал, — найдут себе трассу по силам. Если вы только решили встать на лыжи — не беда: освоить азы помогут профессиональные инструкторы.
Для посетителей есть еще несколько горнолыжных трасс:
В горнолыжном комплексе можно не только покататься на лыжах или сноуборде, но и просто отдохнуть: есть гостевые дома, баня, место для пикника. Насчет безопасности не стоит беспокоиться — на территории «Иван-горы» проведен стабильный мобильный интернет, есть связь с экстренными службами.