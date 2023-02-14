Почему пермяки отдыхают на «Иван-горе»? Фоторепортаж, который все объяснит

Зима подходит к концу, а вы так и не начали горнолыжный сезон? Не нужно ехать далеко. В 25 км от Перми в селе Гамово есть горнолыжный комплекс «Иван-гора». Здесь можно отдохнуть и в выходные, и в будни, сразу после работы, чем и пользуются пермяки. Приехать можно на личном автомобиле или на рейсовом автобусе.