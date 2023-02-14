properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2023, 05:07

Published 14 февраля 2023, 05:07

Modified 18 июля 2023, 13:01

Updated 18 июля 2023, 13:01

Почему пермяки отдыхают на «Иван-горе»? Фоторепортаж, который все объяснит

Почему пермяки отдыхают на «Иван-горе»? Фоторепортаж, который все объяснит

14 февраля 2023, 05:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Фото
Горнолыжный комплекс находится в 25 км от краевой столицы. Рассказываем и показываем, как там отдыхают пермяки.

Зима подходит к концу, а вы так и не начали горнолыжный сезон? Не нужно ехать далеко. В 25 км от Перми в селе Гамово есть горнолыжный комплекс «Иван-гора». Здесь можно отдохнуть и в выходные, и в будни, сразу после работы, чем и пользуются пермяки. Приехать можно на личном автомобиле или на рейсовом автобусе.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru

На территории «Иван-горы» есть бугельный подъемник и трассы разной степени сложности: здесь каждый — и новичок, и профессионал, — найдут себе трассу по силам. Если вы только решили встать на лыжи — не беда: освоить азы помогут профессиональные инструкторы.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
Фото: properm.ru

Для посетителей есть еще несколько горнолыжных трасс:

  • Трасса «Центральная» — 600 м.
  • Трасса «Кроссовая» — 640 м
  • Трасса «Спортивная» — 660 м.
  • Трасса «Лесная» — 670 м.
  • Трасса «Учебная» — 270 м.
  • Сноуборд-парк — 650 м.
  • Half-Pipe — 620 м.
Фото: properm.ru

В горнолыжном комплексе можно не только покататься на лыжах или сноуборде, но и просто отдохнуть: есть гостевые дома, баня, место для пикника. Насчет безопасности не стоит беспокоиться — на территории «Иван-горы» проведен стабильный мобильный интернет, есть связь с экстренными службами.

Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
Фото: properm.ru
#Спецпроекты#Общество#Фото
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика