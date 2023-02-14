Ребенок получил удар током на остановке в Перми. СКР проверяет, кто оставил оголенный провод

На остановке «Улица Макаренко» на бульваре Гагарина 13-летний мальчик получил электротравму, сообщило издание 59.ru со ссылкой на мать ребенка. По данным издания, это произошло около 20:30 12 февраля. Травму подросток мог получить от находящегося под снегом провода, спускающегося с опоры освещения, на которой было закреплено расписание. Удар током видел старший брат, но в тот момент даже не понял, что произошло, сообщают коллеги. После ЧП мальчик был госпитализирован.