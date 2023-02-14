Ребенок получил удар током на остановке в Перми. СКР проверяет, кто оставил оголенный провод

Posted 14 февраля 2023, 15:59
Published 14 февраля 2023, 15:59
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
На остановке «Улица Макаренко» на бульваре Гагарина 13-летний мальчик получил электротравму, сообщило издание 59.ru со ссылкой на мать ребенка. По данным издания, это произошло около 20:30 12 февраля. Травму подросток мог получить от находящегося под снегом провода, спускающегося с опоры освещения, на которой было закреплено расписание. Удар током видел старший брат, но в тот момент даже не понял, что произошло, сообщают коллеги. После ЧП мальчик был госпитализирован.
Как сообщают в СУ СКР по Пермскому краю, по данному факту организована доследственная проверка. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Предварительно установлено, что 12 февраля 2023 года в Мотовилихинском районе города Перми ребенок, 2009 года рождения, находясь на остановке общественного транспорта получил удар током, наступив на провод. В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении.
По информации журналиста Properm.ru, детская больница, где находится на лечении мальчик сообщила о произошедшем в полицию. Впоследствии материалы были переданы в СКР.
Следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Проверку взял на контроль руководитель следственного управления СК России по Пермскому краю Денис Головкин.