«Тут они разгружаются»: как учительница географии внедрила в уроки игры и телефоны

— В первую очередь, это дисциплина. Классы сейчас большие, детей много — по 30 человек, тяжело удерживать их внимание. Иногда это расстраивает, потому что я начинаю думать, что некомпетентна, но потом понимаю, что это все же дети, и только с опытом ты учишься концентрировать их интерес.