«Тут они разгружаются»: как учительница географии внедрила в уроки игры и телефоны

Posted 14 февраля 2023, 18:00
Published 14 февраля 2023, 18:00
Modified 3 марта 2023, 06:43
Updated 3 марта 2023, 06:43
Географии как школьному предмету не всегда уделяют должное внимание. На уроке, который проходит всего один раз в неделю, учителю зачастую трудно уловить внимание учеников. Хотя, казалось бы, что может быть интереснее, чем знания о планете, на которой мы живем, и о людях, которые нас окружают?
Молодая учительница с двухлетним стажем работы из школы «Мастергард» Перми Яна Андреевна Крылова доказала даже школьникам с последней парты, что география — это наша жизнь, такая разная и интересная.
Участница конкурсов Ассоциации молодых педагогов, руководитель детских проектов в Бизнес-акселераторе, на своих занятиях в школе «Мастерград» учительница применяет интерактивные карты и сервисы, стараясь показать мир не только на нарисованной бумаге.
— В первую очередь, это дисциплина. Классы сейчас большие, детей много — по 30 человек, тяжело удерживать их внимание. Иногда это расстраивает, потому что я начинаю думать, что некомпетентна, но потом понимаю, что это все же дети, и только с опытом ты учишься концентрировать их интерес.
Как у начинающего специалиста, у меня бывают сложности — не всегда могу ко всем найти подход. Бывают ребята, которые сидят на последней парте, ничем не занимаются, и здесь есть еще одна сложность — телефоны. Мы не имеем права их забирать.
Некоторые на замечания не реагируют, но я стараюсь телефоны в учебный процесс включать.
Использую различные интерактивные пособия, очень люблю работать с Google Землей — сервисом интерактивного глобуса. Там можно рассматривать какие-то отдельные объекты, накладывать различные фильтры — детям это очень нравится.
Самое главное, что они понимают, что все, о чем мы говорим на уроках, реально.
— В последнее время я начала использовать подвижные игры, потому что в расписании у детей по восемь уроков, и я понимаю, что они постоянно сидят.
Мы можем сделать какую-то разминку, связанную с географическим материалом или просто поднять руки как бы к солнышку — это работа с маленькими ребятами. Я выдаю ученикам города России и они должны за определенное время построиться с Запада на Восток. Точно также рассматриваем климатические условия.
— Детям очень нравится: что в прошлой школе я работала, что в этой. Дети очень положительно реагируют, потому что остальные уроки чаще всего проходят в форме письменных работ, чтения. Тут они как бы разгружаются.
Я понимаю, что география, во первых, не основной предмет. Во-вторых, география не такой предмет, чтобы сидеть и что-то постоянно писать. Всю нашу планету было бы глупо просто изучать, уткнувшись в учебник. Дети даже на перемене спрашивают, что будет на уроке, им прям не терпится.
— На всех уроках я стараюсь не только учить географии, но и развивать основные навыки. Я учу их логически мыслить, чтобы они умели думать и анализировать информацию. Я заставляю их говорить, искать ответы самостоятельно.
Основной момент на уроках — это работа с информацией, потому что в географии много источников и нужно правильно уметь ими пользоваться. Я всегда говорю, что в дальнейшей жизни это пригодится, это все очень важно.
Плюсов очень много. Это опять же отдача от ребята. Наверное, это самое главное, почему я до сих пор работаю в школе.
На переменах очень часто ко мне подходят интересуются, что-то спрашивают, мы просто разговариваем. Им и предмет, и я как человек интересны. Мне нравится с ними работать, потому что дети — существа абсолютно неординарные, это очень классно.
Я стараюсь применять разные методы. Сначала анализирую коллектив, а потом отдельно детей. Понятно, что на первых партах у меня сидят те, кто активно работает на уроке, а дальше — по убыванию.
К таким детям нужно индивидуально обращаться, какие-то задания давать. Иногда пытаюсь их включать в общий процесс, назначив ответственным за что-то. Либо я могу задать вопрос и сказать: «Ты можешь нам помочь, мы с ребятами не справляемся, мы не можем найти информацию, возьми атлас и посмотри».
— Я думаю, что они должны понять с помощью уроков и внеурочной деятельности, что каждый индивидуален и по-своему в чем-то хорош, что каждый может себя в чем-то проявить и в чем-то может быть услышан.
Даже если ты сидишь на последней парте, не уверен в себе и никогда не отвечаешь на вопросы, то ты можешь показать себя в чем-то другом. Например, дети у меня замечательно рисуют какие-нибудь открытки или карты, кто-то хорошо делает презентации, кто-то хорошо выступает.
Есть у меня ребята, которые вертятся на уроках, зато как ни спросишь, их речь — услада для ушей. Каждый может себя в чем-то проявить. Если у тебя условно не получается с математикой, ничего страшного, получится с литературой. Не стоит стремиться быть лучшим во всем. Я думаю, это самое главное.
— И выпускники, и нынешние ученики говорят, если выразиться на их языке: «Яна Андреевна — своя». Ко мне всегда можно обратиться, со мной можно что-то обсудить. У меня на уроке нет такого, что все сидят по струнке: мы с ними разговариваем, шутим. Я понимаю их мемы и могу вставить в урок.
Самое главное, что я с ними на одной волне и им это нравится. Дети говорят, что на уроках очень легко, они не чувствуют себя скованными.