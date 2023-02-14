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Posted 14 февраля 2023, 18:00

Published 14 февраля 2023, 18:00

Modified 3 марта 2023, 06:43

Updated 3 марта 2023, 06:43

«Тут они разгружаются»: как учительница географии внедрила в уроки игры и телефоны

«Тут они разгружаются»: как учительница географии внедрила в уроки игры и телефоны

14 февраля 2023, 18:00
Фото: Properm.ru.
2023 год посвящен учителям и наставникам — людям, которые стали частью жизни каждого из нас, подарили нам свои знания, опыт и драгоценное время.

Географии как школьному предмету не всегда уделяют должное внимание. На уроке, который проходит всего один раз в неделю, учителю зачастую трудно уловить внимание учеников. Хотя, казалось бы, что может быть интереснее, чем знания о планете, на которой мы живем, и о людях, которые нас окружают?

Молодая учительница с двухлетним стажем работы из школы «Мастергард» Перми Яна Андреевна Крылова доказала даже школьникам с последней парты, что география — это наша жизнь, такая разная и интересная.

Участница конкурсов Ассоциации молодых педагогов, руководитель детских проектов в Бизнес-акселераторе, на своих занятиях в школе «Мастерград» учительница применяет интерактивные карты и сервисы, стараясь показать мир не только на нарисованной бумаге.

— Яна Андреевна, с какими сложностями вы сталкиваетесь в должности учителя?

— В первую очередь, это дисциплина. Классы сейчас большие, детей много — по 30 человек, тяжело удерживать их внимание. Иногда это расстраивает, потому что я начинаю думать, что некомпетентна, но потом понимаю, что это все же дети, и только с опытом ты учишься концентрировать их интерес.

Как у начинающего специалиста, у меня бывают сложности — не всегда могу ко всем найти подход. Бывают ребята, которые сидят на последней парте, ничем не занимаются, и здесь есть еще одна сложность — телефоны. Мы не имеем права их забирать.

Некоторые на замечания не реагируют, но я стараюсь телефоны в учебный процесс включать.

Фото: 1MI

— Как именно вы задействовали телефоны в образовательный процесс?

Использую различные интерактивные пособия, очень люблю работать с Google Землей — сервисом интерактивного глобуса. Там можно рассматривать какие-то отдельные объекты, накладывать различные фильтры — детям это очень нравится.

Самое главное, что они понимают, что все, о чем мы говорим на уроках, реально.

— Чем еще можно разнообразить процесс обучения?

— В последнее время я начала использовать подвижные игры, потому что в расписании у детей по восемь уроков, и я понимаю, что они постоянно сидят.

Мы можем сделать какую-то разминку, связанную с географическим материалом или просто поднять руки как бы к солнышку — это работа с маленькими ребятами. Я выдаю ученикам города России и они должны за определенное время построиться с Запада на Восток. Точно также рассматриваем климатические условия.

— Как на такой формат занятий реагируют дети?

— Детям очень нравится: что в прошлой школе я работала, что в этой. Дети очень положительно реагируют, потому что остальные уроки чаще всего проходят в форме письменных работ, чтения. Тут они как бы разгружаются.

Я понимаю, что география, во первых, не основной предмет. Во-вторых, география не такой предмет, чтобы сидеть и что-то постоянно писать. Всю нашу планету было бы глупо просто изучать, уткнувшись в учебник. Дети даже на перемене спрашивают, что будет на уроке, им прям не терпится.

— Какие навыки и черты вы пытаетесь развить в детях на своих уроках?

— На всех уроках я стараюсь не только учить географии, но и развивать основные навыки. Я учу их логически мыслить, чтобы они умели думать и анализировать информацию. Я заставляю их говорить, искать ответы самостоятельно.

Основной момент на уроках — это работа с информацией, потому что в географии много источников и нужно правильно уметь ими пользоваться. Я всегда говорю, что в дальнейшей жизни это пригодится, это все очень важно.

— Что вам больше всего нравится в вашей работе?

Плюсов очень много. Это опять же отдача от ребята. Наверное, это самое главное, почему я до сих пор работаю в школе.

На переменах очень часто ко мне подходят интересуются, что-то спрашивают, мы просто разговариваем. Им и предмет, и я как человек интересны. Мне нравится с ними работать, потому что дети — существа абсолютно неординарные, это очень классно.

— Как вы работаете со школьниками, которые все же не проявляют интерес к предмету?

Я стараюсь применять разные методы. Сначала анализирую коллектив, а потом отдельно детей. Понятно, что на первых партах у меня сидят те, кто активно работает на уроке, а дальше — по убыванию.

К таким детям нужно индивидуально обращаться, какие-то задания давать. Иногда пытаюсь их включать в общий процесс, назначив ответственным за что-то. Либо я могу задать вопрос и сказать: «Ты можешь нам помочь, мы с ребятами не справляемся, мы не можем найти информацию, возьми атлас и посмотри».

— Какую главную мысль ученики должны запомнить и вынести из стен школы?

— Я думаю, что они должны понять с помощью уроков и внеурочной деятельности, что каждый индивидуален и по-своему в чем-то хорош, что каждый может себя в чем-то проявить и в чем-то может быть услышан.

Даже если ты сидишь на последней парте, не уверен в себе и никогда не отвечаешь на вопросы, то ты можешь показать себя в чем-то другом. Например, дети у меня замечательно рисуют какие-нибудь открытки или карты, кто-то хорошо делает презентации, кто-то хорошо выступает.

Есть у меня ребята, которые вертятся на уроках, зато как ни спросишь, их речь — услада для ушей. Каждый может себя в чем-то проявить. Если у тебя условно не получается с математикой, ничего страшного, получится с литературой. Не стоит стремиться быть лучшим во всем. Я думаю, это самое главное.

Фото: 1MI

— Как вы думаете, как вас характеризуют ученики и выпускники?

— И выпускники, и нынешние ученики говорят, если выразиться на их языке: «Яна Андреевна — своя». Ко мне всегда можно обратиться, со мной можно что-то обсудить. У меня на уроке нет такого, что все сидят по струнке: мы с ними разговариваем, шутим. Я понимаю их мемы и могу вставить в урок.

Самое главное, что я с ними на одной волне и им это нравится. Дети говорят, что на уроках очень легко, они не чувствуют себя скованными.

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