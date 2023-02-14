В Перми закрывается кинотеатр в ТРК «Колизей-Cinema»

«Множество встреч со звездами и премьер прошло в нашем кинотеатре, которые подарили нашим гостям и городу праздник кино. Мы были с вами 15 лет, старались сделать посещение кинотеатра комфортным и уютным», — сообщили в группе кинотеатра в социальных сетях.