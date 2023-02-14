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Posted 14 февраля 2023, 11:02

Published 14 февраля 2023, 11:02

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми закрывается кинотеатр в ТРК «Колизей-Cinema»

В Перми закрывается кинотеатр в ТРК «Колизей-Cinema»

14 февраля 2023, 11:02
Фото: Properm.ru.
В конце месяца также закроется кинотеатр «Кристалл».

В Перми закрывается еще один кинотеатр сети «Синема Парк». С 27 февраля прекратит работу кинотеатр, расположенный в ТРК «Колизей-Cinema» на улице Куйбышева, 16.

«Множество встреч со звездами и премьер прошло в нашем кинотеатре, которые подарили нашим гостям и городу праздник кино. Мы были с вами 15 лет, старались сделать посещение кинотеатра комфортным и уютным», — сообщили в группе кинотеатра в социальных сетях.

Вчера о закрытии также сообщил пермский кинотеатр «Кристалл». Директор ГК «Панорама», у которой арендовали помещения для кинотеатров, ранее заявлял, что «Синема Парк» предложил поменять принцип начисления арендной платы, но им это было неинтересно, поэтому было решено расторгнуть договоры об аренде помещений.

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