В Пермском крае суд отправил в колонию контрактника, не вернувшегося на службу после ранения

Posted 14 февраля 2023, 07:06
Published 14 февраля 2023, 07:06
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Опалеву. Мужчина с июня 2022 года служил по контракту в одной из воинских частей. С августа по начало сентября лечился в военном госпитале из-за ранения. После этого он должен был сам вернуться в часть, однако не сделал этого.
Военный без уважительной причины не вернулся на службу. В сентябре он отправился жить в Краснодар, позже - в Кировскую область. В октябре он сам прибыл в военный комиссариат Кировской области. Мужчина признал вину и раскаялся.
Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ — оставление части в период мобилизации. Точное количество дней, во время которого мужчины не было на службе, неизвестно. Он уклонялся более девяти дней, но менее 1 месяца.
Его могли приговорить к 7 годам лишения свободы, однако суд отправил мужчину в колонию общего режима на 2 года. Решение еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать.