В Пермском крае суд отправил в колонию контрактника, не вернувшегося на службу после ранения

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Опалеву. Мужчина с июня 2022 года служил по контракту в одной из воинских частей. С августа по начало сентября лечился в военном госпитале из-за ранения. После этого он должен был сам вернуться в часть, однако не сделал этого.