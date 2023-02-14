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Posted 14 февраля 2023, 07:06

Published 14 февраля 2023, 07:06

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Пермском крае суд отправил в колонию контрактника, не вернувшегося на службу после ранения

В Пермском крае суд отправил в колонию контрактника, не вернувшегося на службу после ранения

14 февраля 2023, 07:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчина должен был после лечения в госпитале вернуться на службу, но не сделал этого. Он отсутствовал на службе менее месяца.

Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор Алексею Опалеву. Мужчина с июня 2022 года служил по контракту в одной из воинских частей. С августа по начало сентября лечился в военном госпитале из-за ранения. После этого он должен был сам вернуться в часть, однако не сделал этого.

Военный без уважительной причины не вернулся на службу. В сентябре он отправился жить в Краснодар, позже - в Кировскую область. В октябре он сам прибыл в военный комиссариат Кировской области. Мужчина признал вину и раскаялся.

Действия военнослужащего квалифицировали по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ — оставление части в период мобилизации. Точное количество дней, во время которого мужчины не было на службе, неизвестно. Он уклонялся более девяти дней, но менее 1 месяца.

Его могли приговорить к 7 годам лишения свободы, однако суд отправил мужчину в колонию общего режима на 2 года. Решение еще не вступило в законную силу, его можно обжаловать.

#Общество#Военная операция на Украине
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