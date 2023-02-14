Звание «Мать-героиня» в Пермском крае не получила ни одна женщина

Posted 14 февраля 2023, 07:48
Published 14 февраля 2023, 07:48
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае звание «Мать-героиня» до сих пор не получила ни одна женщина. Всего по стране это звание получили только девять многодетных матерей, их награждает званием президент.
Указ об учреждении звания подписал президент в августе 2022 года. На тот момент в Минсоце Прикамье говорили, что в регионе 14 многодетных семей, в которых воспитывается 10 и более несовершеннолетних детей. Сейчас же Properm.ru сообщили, что осталось 13 многодетных семей из этой категории.
В Минсоце пояснили, что звание «Мать-героиня» могут получить женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. При этом десятый ребенок должен достичь возраста одного года. Звание может получить и женщина, чьи дети уже достигли совершеннолетия. В Минсоце не пояснили Properm.ru, почему звание не присвоили никому из Прикамья и должны ли женщины подавать какие-либо заявления.
Вместе со званием женщинам полагается единовременная выплата в 1 млн рублей.