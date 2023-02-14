Звание «Мать-героиня» в Пермском крае не получила ни одна женщина

В Минсоце пояснили, что звание «Мать-героиня» могут получить женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. При этом десятый ребенок должен достичь возраста одного года. Звание может получить и женщина, чьи дети уже достигли совершеннолетия. В Минсоце не пояснили Properm.ru, почему звание не присвоили никому из Прикамья и должны ли женщины подавать какие-либо заявления.