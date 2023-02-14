properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 февраля 2023, 07:48

Published 14 февраля 2023, 07:48

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Звание «Мать-героиня» в Пермском крае не получила ни одна женщина

Звание «Мать-героиня» в Пермском крае не получила ни одна женщина

14 февраля 2023, 07:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Президент вернул звание «Мать-героиня» летом 2022 года, но пока им наградили лишь девять женщин.

В Пермском крае звание «Мать-героиня» до сих пор не получила ни одна женщина. Всего по стране это звание получили только девять многодетных матерей, их награждает званием президент.

Указ об учреждении звания подписал президент в августе 2022 года. На тот момент в Минсоце Прикамье говорили, что в регионе 14 многодетных семей, в которых воспитывается 10 и более несовершеннолетних детей. Сейчас же Properm.ru сообщили, что осталось 13 многодетных семей из этой категории.

В Минсоце пояснили, что звание «Мать-героиня» могут получить женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. При этом десятый ребенок должен достичь возраста одного года. Звание может получить и женщина, чьи дети уже достигли совершеннолетия. В Минсоце не пояснили Properm.ru, почему звание не присвоили никому из Прикамья и должны ли женщины подавать какие-либо заявления.

Вместе со званием женщинам полагается единовременная выплата в 1 млн рублей.

Главная новость по теме
Президент ввел в России звание «Мать-героиня» и выплату в миллион рублей. Кто получит деньги?
#Общество#Касается каждого
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика