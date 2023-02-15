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Posted 15 февраля 2023, 03:52

Published 15 февраля 2023, 03:52

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Более 3 тысяч жителей микрорайона Новые Водники остались без воды

Более 3 тысяч жителей микрорайона Новые Водники остались без воды

15 февраля 2023, 03:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Отключение коснулось жилых домов, двух детских садов и колледжа.

В Кировском районе Перми сегодня утром, 15 февраля, отключили водоснабжение в 16 домах. Под отключение попали 3 410 жителей. Причиной неудобств стало повреждение на водопроводной сети по ул. Волгодонская, 14.

В итоге без воды остались дома по адресам:

  • Волгодонская, 5, 12, 14, 16, 18, 20;
  • Адмирала Ушакова, 32, 36, 36 б, 49, 53, 57/1, 57/2, 67/3;
  • Каляева, 35, 35а (детский сад), 41а;
  • Капитанская, 22 (колледж);
  • Калинина, 25;
  • Капитана Пирожкова, 25, 33 (Центр помощи детям), 36, 38 (детский сад), 40.

Как информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, с 9:00 будет организован подвоз воды по ул. Волгодонская, 14. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, после которых обещают восстановить водоснабжение.

#Общество#Коммунальный рай
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