Более 3 тысяч жителей микрорайона Новые Водники остались без воды

Posted 15 февраля 2023, 03:52
Published 15 февраля 2023, 03:52
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Кировском районе Перми сегодня утром, 15 февраля, отключили водоснабжение в 16 домах. Под отключение попали 3 410 жителей. Причиной неудобств стало повреждение на водопроводной сети по ул. Волгодонская, 14.
В итоге без воды остались дома по адресам:
Как информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, с 9:00 будет организован подвоз воды по ул. Волгодонская, 14. Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, после которых обещают восстановить водоснабжение.