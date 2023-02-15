Бывшего пермского прокурора отправили на три месяца в СИЗО

Posted 15 февраля 2023, 05:46
Published 15 февраля 2023, 05:46
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая было возвращено на новое рассмтрение по кассационному представлению прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. Сейчас для экс-силовика избрана меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца, до 6 мая 2023 года, стало известно журналисту Properm.ru из определения коллегии Седьмого кассационного суда в Челябинске. Дело будут вновь рассматривать в Дзержинском районном суде, дело в первую инстанцию еще не поступило.
Как указывается в определении, прокуратура просит приговор и апелляционное определение отменить, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это связано с тем, что, по мнению гособвинения, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о необходимости назначения дополнительного наказания осужденному в виде лишения его звания старший советник юстиции.
В представлении сказано, что суд не определил, за какое именно из преступлений назначается дополнительное наказание, чем нарушен уголовный закон. Кроме того, в представлении говорится, что ошибка в решении допущена еще и в том, что Мураю был присвоен классный чин, а не специальное звание, как говорится в приговоре.
Это нарушение повлекло необоснованное освобождение Мурая от дополнительного наказания, сочли в прокуратуре, такое решение было вынесено 12 сентября прошлого года в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Тогда решение первой инстанции было изменено в части дополнительного наказания — экс-прокурору вернули специальное звание «старший советник юстиции».
Как указывается в кассационном определении, по мнению судебной коллегии, доводы кассационного представления заслуживают внимания. Указанные нарушения УК РФ, допущенные судом первой инстанции, являются существенными, повлияли на исход дела, на назначение осужденному справедливого наказания, не могут быть устранены судом кассационной инстанции.
Кассационные жалобы Мурая, адвокатов и заинтересованных лиц в документе оставлены без внимания. «Учитывая обстоятельства совершения преступлений, личность обвиняемого, продолжительное время проходившего службу в органах прокуратуры, совершение им преступлений с использованием значимости занимаемой должности, чем был подорван авторитет сотрудников прокуратуры и причинен ущерб интересам общества и государства», — цитируется в определении решение первой инстанции.
Кассационное определение может быть обжаловано в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации.
Экс-прокурор Мурай был задержан оперативниками УФСБ по Пермскому краю по пути в бывший рабочий кабинет 14 августа 2020 года, на следующий день после отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.
Дзержинский районный суд отправил бывшего прокурора Индустриального района Сергея Мурая в колонию строгого режима на 11 лет и оштрафовали на 10 млн рублей. Его также лишили звания старший советник юстиции и запретили в течение 5 лет занимать государственные должности. Гособвинение просило отправить Мурая на 13 лет в колонию и взыскать с него 100 млн рублей.