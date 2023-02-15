Идеология или социализация? Как власть пытается завоевать молодежь

Posted 15 февраля 2023, 07:58
Published 15 февраля 2023, 07:58
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Политолог-иноагент Аббас Галлямов пояснил изданию newizv.ru, что у молодежи с властью больше всего проблем, так как старшее поколение более лояльно ко всему советскому — это объясняется тем, что это времена их молодости: «Раньше молодежь тоже позитивно относилась к Советскому Союзу, к тому образу СССР, который в российской пропаганде присутствовал. Сейчас молодежь, конечно, ко всему этому утратила всякий интерес и в целом отторгает власть, весь ее дискурс. СССР ей в лучшем случае неинтересен, а в худшем — она против», — уточнил политолог.
Лучше всего молодежь сейчас понимают маркетологи, которые исследуют эту группу для продажи товаров. Власть же продолжается действовать, используя старые методы. Например, создавая прогосударственные молодежные организации.
В январе 2023 года в России начали появляться отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара считает, что основная цель этого движения, как и «Юнармии» — социализация детей и подростков, но не политическая подготовка.
«Ни «Юнармия», ни «Движение первых» не имеют отношения к политическим партиям. Юнармейцы реализуют себя через знакомство с профессиями и деятельность, связанную с ценностью Служения Отечеству. Основная цель любой детской и молодежной организации или движения — стать институтом социализации. Даже сам факт реализации коллективных действий будет работать на то, что с раннего возраста дети будут учиться объединяться и добиваться общих целей, которые нельзя достичь единолично. При этом важно, чтобы оставалось пространство для индивидуального и личного действия, коллективизм не должен их подменять. В Советском Союзе отчетливо ощущался дефицит таковых, поэтому ряд соотечественников в некотором смысле с аккуратностью относятся к появлению массовых молодежных и детских движений» — пояснила Касамара.
При этом возникают параллели между «Движением первых» и пионерией. Движение было решено создать во время «Большого школьного пикника», посвященного 100-летию пионерии. Подробнее об этой теме можно почитать тут.