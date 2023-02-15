Идеология или социализация? Как власть пытается завоевать молодежь

Политолог-иноагент Аббас Галлямов пояснил изданию newizv.ru, что у молодежи с властью больше всего проблем, так как старшее поколение более лояльно ко всему советскому — это объясняется тем, что это времена их молодости: «Раньше молодежь тоже позитивно относилась к Советскому Союзу, к тому образу СССР, который в российской пропаганде присутствовал. Сейчас молодежь, конечно, ко всему этому утратила всякий интерес и в целом отторгает власть, весь ее дискурс. СССР ей в лучшем случае неинтересен, а в худшем — она против», — уточнил политолог.