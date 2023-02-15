properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2023, 07:58

Published 15 февраля 2023, 07:58

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Идеология или социализация? Как власть пытается завоевать молодежь

Идеология или социализация? Как власть пытается завоевать молодежь

15 февраля 2023, 07:58
Фото: 1MI.
По СССР по большей части ностальгирует старшее поколение, но вот молодежь увлечь этим сложнее — она привыкла к информационному обществу.

Политолог-иноагент Аббас Галлямов пояснил изданию newizv.ru, что у молодежи с властью больше всего проблем, так как старшее поколение более лояльно ко всему советскому — это объясняется тем, что это времена их молодости: «Раньше молодежь тоже позитивно относилась к Советскому Союзу, к тому образу СССР, который в российской пропаганде присутствовал. Сейчас молодежь, конечно, ко всему этому утратила всякий интерес и в целом отторгает власть, весь ее дискурс. СССР ей в лучшем случае неинтересен, а в худшем — она против», — уточнил политолог.

Лучше всего молодежь сейчас понимают маркетологи, которые исследуют эту группу для продажи товаров. Власть же продолжается действовать, используя старые методы. Например, создавая прогосударственные молодежные организации.

В январе 2023 года в России начали появляться отделения Российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых». Директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара считает, что основная цель этого движения, как и «Юнармии» — социализация детей и подростков, но не политическая подготовка.

«Ни «Юнармия», ни «Движение первых» не имеют отношения к политическим партиям. Юнармейцы реализуют себя через знакомство с профессиями и деятельность, связанную с ценностью Служения Отечеству. Основная цель любой детской и молодежной организации или движения — стать институтом социализации. Даже сам факт реализации коллективных действий будет работать на то, что с раннего возраста дети будут учиться объединяться и добиваться общих целей, которые нельзя достичь единолично. При этом важно, чтобы оставалось пространство для индивидуального и личного действия, коллективизм не должен их подменять. В Советском Союзе отчетливо ощущался дефицит таковых, поэтому ряд соотечественников в некотором смысле с аккуратностью относятся к появлению массовых молодежных и детских движений» — пояснила Касамара.

При этом возникают параллели между «Движением первых» и пионерией. Движение было решено создать во время «Большого школьного пикника», посвященного 100-летию пионерии. Подробнее об этой теме можно почитать тут.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика