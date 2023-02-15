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Posted 15 февраля 2023, 14:42

Published 15 февраля 2023, 14:42

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

На юбилейной купюре к 300-летию Перми «Гознак» изобразил колесо обозрения из Екатеринбурга

На юбилейной купюре к 300-летию Перми «Гознак» изобразил колесо обозрения из Екатеринбурга

15 февраля 2023, 14:42
Фото: Properm.ru.
Купюру на прошлой неделе презентовал глава Перми Алексей Дёмкин и директор Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» Виктор Осетров. Ошибку на изображении уже вряд ли исправят — тираж в 10 тыс. экземпляров передан властям.

Пермский архитектор Игорь Луговой обнаружил серьезную ошибку в дизайне купюр к 300-летию Перми, за которые власти заплатили 1,4 млн рублей. Луговой увидел сходство колеса обозрения, расположенного на купюре, с объектом в Екатеринбурге, а не в Перми.

«На юбилейной банкноте к 300-летнему юбилею Перми, изображено вовсе не колесо обозрения в пермском парке Горького. Колесо на юбилейной банкноте с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения 12 радиальных лучей. Это легко проверить! Странно, что художник Гознака нарисовал не пермское колесо и смешно, что это изображение согласовано всеми ответственными инстанциями! », — отметил Луговой.

За печать и разработку дизайна сувенирных банкнот к празднованию 300-летия Перми отвечает АО «Гознак». Компания выиграла контракт за 1,4 млн рублей на печать 10 тыс. банкнот. При этом в техническом задании сказано, что при разработке дизайна подрядчик должен использовать пермские здания, а также другие изображения, относящиеся к истории города.

На сайте «Гознака» есть новость о том, что тираж, заказанный администрацией Перми, изготовлен и передан властям города.

UPD:

«Художник вдохновлялся изображением колеса обозрения в парке им. Горького, по большому счёту это условное изображение, символизирующее ход времени и истории города, а не точное воспроизведение самой конструкции», — пояснили Properm.ru в пресс-службе мэрии Перми.

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#Спецпроекты#Общество
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