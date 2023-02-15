На юбилейной купюре к 300-летию Перми «Гознак» изобразил колесо обозрения из Екатеринбурга

«На юбилейной банкноте к 300-летнему юбилею Перми, изображено вовсе не колесо обозрения в пермском парке Горького. Колесо на юбилейной банкноте с 16 радиальными лучами, а у пермского колеса обозрения 12 радиальных лучей. Это легко проверить! Странно, что художник Гознака нарисовал не пермское колесо и смешно, что это изображение согласовано всеми ответственными инстанциями! », — отметил Луговой.