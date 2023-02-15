Почему указ о частичной мобилизации действует, если призыв завершен? Объяснение Минобороны РФ

В Минобороны России рассказали, почему действие указа о частичной мобилизации не прекращено. В ведомстве говорят, что это сделано для сохранения социальных гарантий и компенсаций призванных по мобилизации граждан, а также их семей. Ответ представителя Минобороны в своем telegram-канале опубликовал депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук.