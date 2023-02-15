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Posted 15 февраля 2023, 04:44

Published 15 февраля 2023, 04:44

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Почему указ о частичной мобилизации действует, если призыв завершен? Объяснение Минобороны РФ

Почему указ о частичной мобилизации действует, если призыв завершен? Объяснение Минобороны РФ

15 февраля 2023, 04:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Частичная мобилизация
Документ вступил в силу с 21 сентября прошлого года.

В Минобороны России рассказали, почему действие указа о частичной мобилизации не прекращено. В ведомстве говорят, что это сделано для сохранения социальных гарантий и компенсаций призванных по мобилизации граждан, а также их семей. Ответ представителя Минобороны в своем telegram-канале опубликовал депутат Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук.

«В случае признания Указа утратившим силу до окончания СВО граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных Правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ. Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — сообщается в документе.

Из ответа ведомства следует, что указ о частичной мобилизации будет действовать до завершения СВО. Документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, вступил в силу со дня подписания — 21 сентября прошлого года. Спецоперация на территории Украины началась почти год назад — 24 февраля 2022 года.

#Спецпроекты#Общество#Частичная мобилизация
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