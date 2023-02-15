properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2023, 12:41

Published 15 февраля 2023, 12:41

Modified 4 сентября 2023, 06:18

Updated 4 сентября 2023, 06:18

Реконструкцию здания пермского цирка не успеют провести к юбилею

Реконструкцию здания пермского цирка не успеют провести к юбилею

15 февраля 2023, 12:41
Фото: Properm.ru.
Закончить проектирование планируется этим летом, но неизвестно, когда начнется реконструкция.

Разработать проект реконструкции пермского цирка планируется летом 2023 года, после этого он должен будет пройти госэкспертизу. По словам и. о. директора цирка Ксении Россихиной, к юбилею Перми обновить здание они не успеют. Они планируют получить поддержку на реконструкцию благодаря федеральной адресной инвестиционной программе, пишет «В Курсе.ру» со ссылкой на «Серебряный дождь Пермь». Сейчас в здании идет текущий ремонт.

В 2021 году гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отмечал, что на реконструкцию пермского цирка нужно будет потратить около 2 млрд рублей. По его словам, проблем добавляет то, что цирк не находится в собственности региона, а в федеральном ведении. Здание цирка в Перми было открыто еще в 1970 году.

Главная новость по теме
Вячеслав Торчинский покинул пост директора Пермского цирка
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика