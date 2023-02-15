Реконструкцию здания пермского цирка не успеют провести к юбилею

Posted 15 февраля 2023, 12:41
Published 15 февраля 2023, 12:41
Modified 4 сентября 2023, 06:18
Updated 4 сентября 2023, 06:18
Разработать проект реконструкции пермского цирка планируется летом 2023 года, после этого он должен будет пройти госэкспертизу. По словам и. о. директора цирка Ксении Россихиной, к юбилею Перми обновить здание они не успеют. Они планируют получить поддержку на реконструкцию благодаря федеральной адресной инвестиционной программе, пишет «В Курсе.ру» со ссылкой на «Серебряный дождь Пермь». Сейчас в здании идет текущий ремонт.
В 2021 году гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отмечал, что на реконструкцию пермского цирка нужно будет потратить около 2 млрд рублей. По его словам, проблем добавляет то, что цирк не находится в собственности региона, а в федеральном ведении. Здание цирка в Перми было открыто еще в 1970 году.