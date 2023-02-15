Реконструкцию здания пермского цирка не успеют провести к юбилею

В 2021 году гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный отмечал, что на реконструкцию пермского цирка нужно будет потратить около 2 млрд рублей. По его словам, проблем добавляет то, что цирк не находится в собственности региона, а в федеральном ведении. Здание цирка в Перми было открыто еще в 1970 году.