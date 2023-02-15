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Posted 15 февраля 2023, 10:50

Published 15 февраля 2023, 10:50

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Россельхознадзор потребовал очистить сельскохозяйственные земли в Кунгуре от кустов

Россельхознадзор потребовал очистить сельскохозяйственные земли в Кунгуре от кустов

15 февраля 2023, 10:50
Фото: 1MI.
Организация должна устранить нарушения в этом году.

Россельхознадзор потребовал от ООО «Телец-Агро» привести в порядок 62 земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Кунгурском районе. Общая площадь земли — 865,55 кв. м. Участки принадлежат организации на праве собственности и аренды, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Оказалось, что они заросли кустарниками. Ориентировочная площадь составила от 30% до 100% от общей площади земли. Специалисты отмечают, что это является нарушением земельного законодательства, так как не выполняются обязательные мероприятия по защите сельхскохозяйственных угодий от зарастания древено-кустарниковой растительностью.

Нарушение было выявлено 7 февраля, 10 февраля Россельхознадзор выдал предостережение организации. ООО «Телец-Агро» должно устранить нарушения в течение года.

#Общество
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