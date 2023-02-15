Россельхознадзор потребовал очистить сельскохозяйственные земли в Кунгуре от кустов

Оказалось, что они заросли кустарниками. Ориентировочная площадь составила от 30% до 100% от общей площади земли. Специалисты отмечают, что это является нарушением земельного законодательства, так как не выполняются обязательные мероприятия по защите сельхскохозяйственных угодий от зарастания древено-кустарниковой растительностью.