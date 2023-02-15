В Перми отец упавшего в колодец пятилетнего мальчика хочет отсудить 200 тысяч рублей

В пресс-службе «Новогора-Прикамье» в ответ на запрос Properm.ru сообщили, что ждут решения суда и будут действовать в соответствии с ним. В компании говорят, что сожалеют о случившемся и намерены предпринять все возможные действия, чтобы подобные ситуации в будущем не происходили. В прошлом году в диспетчерскую службу «Новогора» поступило около тыс. сообщений из всех районов Перми об открытых или находящихся в ненормативном состоянии колодцах. После вызовов бригады оперативно выезжают на место для замены крышки или люка с крышкой. Если колодец не относится к сетям «Новогора», то информация об открытом люке передается в соответствующие службы.