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Posted 15 февраля 2023, 12:31

Published 15 февраля 2023, 12:31

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Перми отец упавшего в колодец пятилетнего мальчика хочет отсудить 200 тысяч рублей

В Перми отец упавшего в колодец пятилетнего мальчика хочет отсудить 200 тысяч рублей

15 февраля 2023, 12:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Предварительное заседание должно состояться 13 марта.

Пермяк судится с ресурсоснабжающей компанией ООО «Новогор-Прикамье» и хочет взыскать с нее компенсацию морального вреда в пользу своего сына.

Поводом для подачи судебного иска стал несчастный случай, произошедший в конце декабря 2021 года в Закамске. Как сообщают в пресс-службе Кировского районного суда, в тот день мальчик провалился в колодец с подземными инженерными коммуникациями на глубину более двух метров. Рядом находился отец, который с помощью прохожих вытащил ребенка. Выяснилось, что колодец был открыт, на нем не было металлической крышки.

В результате падения ребенок получил травмы и очень сильно испугался. В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело в отношении начальника участка «Новогора-Прикамье» по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Однако отец мальчика решил взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Предварительное судебное заседание по исковому заявлению назначено на 13 марта текущего года.

В пресс-службе «Новогора-Прикамье» в ответ на запрос Properm.ru сообщили, что ждут решения суда и будут действовать в соответствии с ним. В компании говорят, что сожалеют о случившемся и намерены предпринять все возможные действия, чтобы подобные ситуации в будущем не происходили. В прошлом году в диспетчерскую службу «Новогора» поступило около тыс. сообщений из всех районов Перми об открытых или находящихся в ненормативном состоянии колодцах. После вызовов бригады оперативно выезжают на место для замены крышки или люка с крышкой. Если колодец не относится к сетям «Новогора», то информация об открытом люке передается в соответствующие службы.

Если вы стали свидетелем кражи крышки колодца, то сообщите о ней по телефону 2100–680 или 068 (для звонков со стационарных телефонов).

#Общество#Коммунальный рай
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