properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2023, 06:16

Published 15 февраля 2023, 06:16

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Пермском крае в 2023 году зарплаты бюджетникам поднимут на 8,5%

В Пермском крае в 2023 году зарплаты бюджетникам поднимут на 8,5%

15 февраля 2023, 06:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Власти хотят проводить индексацию в три этапа.

В Пермском крае в 2023 году на 8,5% поднимут зарплаты работникам бюджетной сферы. Индексацию планируется начать с 1 апреля, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании правительства Прикамья вчера, 14 февраля. Изменения коснутся работников тех категорий, которые не подходят под майские указы, например, работников социальной сферы, противопожарной службы и гражданской защиты населения.

На индексацию оплаты труда бюджетников дополнительно предусмотрено 478,6 млн рублей. По словам главы Минфина Екатерины Тхор, власти хотят провести процесс в три этапа:

  • с 1 апреля на 2,2% — до уровня сложившейся в регионе инфляции 2022 года;
  • с 1 июля на 3%;
  • с 1 октября на 3,1.

Поправки внесены в Законодательное собрания Пермского края вчера и будут рассмотрены в двух чтениях на заседании регионального парламента в марте.

#Общество#Касается каждого
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика