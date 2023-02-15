В Пермском крае в 2023 году зарплаты бюджетникам поднимут на 8,5%

Posted 15 февраля 2023, 06:16
Published 15 февраля 2023, 06:16
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае в 2023 году на 8,5% поднимут зарплаты работникам бюджетной сферы. Индексацию планируется начать с 1 апреля, заявил губернатор региона Дмитрий Махонин на заседании правительства Прикамья вчера, 14 февраля. Изменения коснутся работников тех категорий, которые не подходят под майские указы, например, работников социальной сферы, противопожарной службы и гражданской защиты населения.
На индексацию оплаты труда бюджетников дополнительно предусмотрено 478,6 млн рублей. По словам главы Минфина Екатерины Тхор, власти хотят провести процесс в три этапа:
Поправки внесены в Законодательное собрания Пермского края вчера и будут рассмотрены в двух чтениях на заседании регионального парламента в марте.