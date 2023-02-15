properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 февраля 2023, 08:58

Published 15 февраля 2023, 08:58

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Власти продлили работу главного ледового городка Перми до конца февраля

Власти продлили работу главного ледового городка Перми до конца февраля

15 февраля 2023, 08:58
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Хэппи нью еар
В начале следующей недели городок на несколько дней прекратит работу для технического обслуживания, но затем его вновь откроют.

Ледовый городок на эспланаде снова закроется на несколько дней. Он прекратит работу 20 февраля для техобслуживания, однако затем продолжит работу с 23 по 26 февраля — в это время будут проводиться масляничные гуляния. По будням городок работает с 10:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 23:00.

С 27 февраля городок прекратит работу. При этом по контракту подрядчик должен был обеспечивать работу городка лишь до 19 февраля, но городские власти отметили, что им поступают много сообщений с просьбами продлить его работу. Поэтому было решено это сделать, к тому же сохраняющаяся холодная погода это позволяет.

С момента открытия ледового городка в конце декабря его посетили более 500 тыс. человек.

Главная новость по теме
Предъюбилейный ледовый городок в Перми будет стоить в три раза дороже, чем в прошлом году
#Общество#Хэппи нью еар
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика