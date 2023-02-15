Власти продлили работу главного ледового городка Перми до конца февраля

Ледовый городок на эспланаде снова закроется на несколько дней. Он прекратит работу 20 февраля для техобслуживания, однако затем продолжит работу с 23 по 26 февраля — в это время будут проводиться масляничные гуляния. По будням городок работает с 10:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 23:00.