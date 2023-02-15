Власти продлили работу главного ледового городка Перми до конца февраля

Posted 15 февраля 2023, 08:58
Published 15 февраля 2023, 08:58
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Ледовый городок на эспланаде снова закроется на несколько дней. Он прекратит работу 20 февраля для техобслуживания, однако затем продолжит работу с 23 по 26 февраля — в это время будут проводиться масляничные гуляния. По будням городок работает с 10:00 до 22:00, по выходным — с 10:00 до 23:00.
С 27 февраля городок прекратит работу. При этом по контракту подрядчик должен был обеспечивать работу городка лишь до 19 февраля, но городские власти отметили, что им поступают много сообщений с просьбами продлить его работу. Поэтому было решено это сделать, к тому же сохраняющаяся холодная погода это позволяет.
С момента открытия ледового городка в конце декабря его посетили более 500 тыс. человек.