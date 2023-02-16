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Posted 16 февраля 2023, 04:46

Published 16 февраля 2023, 04:46

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

«Где-то хоккейное везение отвернулось от нас». Пермский «Молот» проиграл челябинскому «Челмету»

16 февраля 2023, 04:46
Ранее пермяки выиграли в пяти матчах и закрепились в зоне плей-офф.

Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил победу челябинскому «Челмету» в третьем матче выездной серии. Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу соперника, единственную шайбу «Челмет» забросил в середине второго периода. В итоге «Молоту» не удалось досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, хотя пермяки играли активнее превзошли противника по количеству бросков.

Сергей Бердников, главный тренер ХК «Молот»:— Хороший матч. Обе команды борются за попадание в плей-офф. Хозяевам удалось забить на один гол больше. Хотя у нас было предостаточно моментов, чтобы сравнять счёт. Ребята бились до конца, молодцы. Где-то хоккейное везение отвернулось от нас. Точно также «Челмету» не хватило в двух предыдущих матчах — владели преимуществом, а забить не могли. Фарт повернулся к нам не лицом. Хозяев с победой, а мы едем дальше и готовимся.

Вопрос о выходе в плей-офф будет решаться в заключительном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Орске против ХК «Южный Урал» завтра, 17 февраля, в 18:30 по пермскому времени.

#Спорт#Молот
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