«Где-то хоккейное везение отвернулось от нас». Пермский «Молот» проиграл челябинскому «Челмету»

Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил победу челябинскому «Челмету» в третьем матче выездной серии. Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу соперника, единственную шайбу «Челмет» забросил в середине второго периода. В итоге «Молоту» не удалось досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, хотя пермяки играли активнее превзошли противника по количеству бросков.