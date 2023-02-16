«Где-то хоккейное везение отвернулось от нас». Пермский «Молот» проиграл челябинскому «Челмету»

Posted 16 февраля 2023, 04:46
Published 16 февраля 2023, 04:46
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Пермский хоккейный клуб «Молот» уступил победу челябинскому «Челмету» в третьем матче выездной серии. Встреча закончилась со счетом 0:1 в пользу соперника, единственную шайбу «Челмет» забросил в середине второго периода. В итоге «Молоту» не удалось досрочно обеспечить себе выход в плей-офф, хотя пермяки играли активнее превзошли противника по количеству бросков.
Вопрос о выходе в плей-офф будет решаться в заключительном матче регулярного чемпионата. Игра пройдет в Орске против ХК «Южный Урал» завтра, 17 февраля, в 18:30 по пермскому времени.