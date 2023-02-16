Летом станет меньше поездов из Перми в Симферополь

Posted 16 февраля 2023, 09:40
Published 16 февраля 2023, 09:40
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Из Перми в Симферополь летом сократится количество поездов. В прошлом году из краевой столицы в Крым было организовано два поезда в неделю, в этом году останется лишь один. Второй поезд, который раньше ходил до Перми, будет сокращен до Уфы/Челябинска. На изменения в работе поездов, которые организует компания «Гранд Сервис Экспресс», первым обратило внимание издание chitaitext.
Поезда из Перми в Симферополь компания начала выполнять в 2020 году. Запуск новых поездов стал возможен после открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.