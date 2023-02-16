Летом станет меньше поездов из Перми в Симферополь

Из Перми в Симферополь летом сократится количество поездов. В прошлом году из краевой столицы в Крым было организовано два поезда в неделю, в этом году останется лишь один. Второй поезд, который раньше ходил до Перми, будет сокращен до Уфы/Челябинска. На изменения в работе поездов, которые организует компания «Гранд Сервис Экспресс», первым обратило внимание издание chitaitext.