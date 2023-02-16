МЧС предупреждает о тумане и изморози в Пермском крае

Posted 16 февраля 2023, 08:15
Published 16 февраля 2023, 08:15
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае 16 и 17 января местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. В отдельных районах ожидается изморозь, ночью и утром прогнозируется туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Ранее синоптики говорили, что в регионе началось похолодание, пик которого придется на 22-23 февраля. Температура воздуха может опуститься до -25˚, в некоторых местах похолодает до -30˚. Оно начнется на следующей неделе - это будет первое серьезное похолодание с начала января.