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Posted 16 февраля 2023, 08:15

Published 16 февраля 2023, 08:15

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

МЧС предупреждает о тумане и изморози в Пермском крае

МЧС предупреждает о тумане и изморози в Пермском крае

16 февраля 2023, 08:15
Фото: 1MI.
Туман на территории региона ожидается по утрам и вечерам в ближайшие дни.

В Пермском крае 16 и 17 января местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. В отдельных районах ожидается изморозь, ночью и утром прогнозируется туман, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее синоптики говорили, что в регионе началось похолодание, пик которого придется на 22-23 февраля. Температура воздуха может опуститься до -25˚, в некоторых местах похолодает до -30˚. Оно начнется на следующей неделе - это будет первое серьезное похолодание с начала января.

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#Регион
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