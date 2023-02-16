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Posted 16 февраля 2023, 10:09

Published 16 февраля 2023, 10:09

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Общественный транспорт Перми будет работать по ночам для сотрудников оборонных предприятий

Общественный транспорт Перми будет работать по ночам для сотрудников оборонных предприятий

16 февраля 2023, 10:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
По словам мэра Перми, сотрудники предприятий, которые перешли на круглосуточную работу, просили продлить работу автобусов и трамваев.

В Перми продлят работу автобусного маршрута №50 и трамвая №5 из-за того, что многие предприятия, включая оборонные, перешли на работу в несколько смен. По словам мэра Перми Алексея Дёмкина, решение было принято на фоне просьб сотрудников.

Ночные рейсы запустят с 1 марта: «Они организованы по просьбам сотрудников предприятий, расположенных в районе улицы Куйбышева, которые возвращаются домой после вечерней смены. Для удобства заводчан отправления будут синхронизированы с концом рабочих смен», — пояснил Дёмкин.

Последний рейс трамвая будет следовать через остановку «Хладокомбинат» в сторону центра города в 0:15. Последний рейс автобуса №50 от микрорайона Парковый проследует через остановку «Улица Яблочкова» сторону Крохалевки в 0:15.

Ранее СМИ сообщали, что предприятия перешли на круглосуточную работу на фоне СВО.

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