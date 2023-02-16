Прокуратура Пермского края отменила приватизацию энергосетей в Губахе через суд

Еще одно требование касалось другого договора купли-продажи акций АО «Электросетевой комплекс», он был заключен между муниципальным образованием и ООО «Краевая сетевая компания». Тут от властей потребовали вернуть ООО 35,1 млн рублей, полученных в счет продажи акций.