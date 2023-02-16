Прокуратура Пермского края отменила приватизацию энергосетей в Губахе через суд

Posted 16 февраля 2023, 04:17
Published 16 февраля 2023, 04:17
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Прокуратура Пермского края смогла через суд добиться отмены приватизации энергосетей в Губахе. Суд признал недействительной сделку о передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставной капитал АО «Электросетевой комплекс». АО обязали вернуть энергосети в муниципальную собственность.
Кроме того, прокуратура требовала признать недействительным договор купли-продажи акций между АО «Электросетевой комплекс» и местными властями. Чиновники должны вернуть АО 25 млн рублей, полученные в счет продажи акций.
Еще одно требование касалось другого договора купли-продажи акций АО «Электросетевой комплекс», он был заключен между муниципальным образованием и ООО «Краевая сетевая компания». Тут от властей потребовали вернуть ООО 35,1 млн рублей, полученных в счет продажи акций.
Краевой арбитражный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры Пермского края. Однако решение еще может быть обжаловано.