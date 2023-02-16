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Posted 16 февраля 2023, 04:17

Published 16 февраля 2023, 04:17

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Прокуратура Пермского края отменила приватизацию энергосетей в Губахе через суд

Прокуратура Пермского края отменила приватизацию энергосетей в Губахе через суд

16 февраля 2023, 04:17
Фото: 1MI.
Иск надзорного ведомства к властям был подан еще в сентябре 2022 года.

Прокуратура Пермского края смогла через суд добиться отмены приватизации энергосетей в Губахе. Суд признал недействительной сделку о передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставной капитал АО «Электросетевой комплекс». АО обязали вернуть энергосети в муниципальную собственность.

Кроме того, прокуратура требовала признать недействительным договор купли-продажи акций между АО «Электросетевой комплекс» и местными властями. Чиновники должны вернуть АО 25 млн рублей, полученные в счет продажи акций.

Еще одно требование касалось другого договора купли-продажи акций АО «Электросетевой комплекс», он был заключен между муниципальным образованием и ООО «Краевая сетевая компания». Тут от властей потребовали вернуть ООО 35,1 млн рублей, полученных в счет продажи акций.

Краевой арбитражный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры Пермского края. Однако решение еще может быть обжаловано.

#Общество
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