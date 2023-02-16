С пожизненно осужденным за расстрел людей Тимуром Бекмансуровым судится его мать

29 декабря прошлого года бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению за устроенное им нападение на людей на территории кампуса вуза и убийство шести человек. Он, а также гособвинение пытаются обжаловать приговор, документы для рассмотрения в Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде еще не поступили.