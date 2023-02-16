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Posted 16 февраля 2023, 06:40

Published 16 февраля 2023, 06:40

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

С пожизненно осужденным за расстрел людей Тимуром Бекмансуровым судится его мать

С пожизненно осужденным за расстрел людей Тимуром Бекмансуровым судится его мать

16 февраля 2023, 06:40
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Стрельба в университете
Суд вернул неграмотно оформленный иск бывшему студенту первого курса юрфака Тимуру Бекмансурову.

С иском к своему сыну Тимуру Бекмансурову в Свердловский районный суд обратилась Наталья Бекмансурова. Третьим лицом по делу, согласно картотеке, выступает отдел полиции №7 (дислокация Свердловский район) Управления МВД России по Перми. Заявление еще не принято судом к рассмотрению.

Речь идет о снятии пожизненно осужденного за расстрел людей в ПГНИУ Бекмансурова с регистрации в квартире, где он проживал до 20 сентября 2021 года.

В январе 2023 года Бекмансуров сам обратился в суд с исковым заявлением к отделу по вопросам миграции полиции о возложении обязанности снять его с регистрационного учета из жилого помещения.

До нападения на ПГНИУ Бекмансуров проживал со своей матерью в микрорайоне Крохалевка на улице Новосибирской. Отсюда он и отправился 20 сентября 2021 года с дробовиком для расстрела людей в кампусе.

В феврале определением суда исковое заявление оставлено без движения, поскольку не соответствовало требованиям статьям 131–132 ГПК РФ — попросту было неграмотно оформлено. Суд предоставлял ему срок для устранения недостатков до 30 января. Однако иск не был оформлен правильно, а потому заявление было возвращено истцу.

29 декабря прошлого года бывшего студента первого курса юрфака ПГНИУ приговорили к пожизненному заключению за устроенное им нападение на людей на территории кампуса вуза и убийство шести человек. Он, а также гособвинение пытаются обжаловать приговор, документы для рассмотрения в Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде еще не поступили.

Также Бекмансуров пытается оспорить решение «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю», считает его незаконным, так как ему назначили третью группу инвалидности. Он требует, чтобы ему установили вторую группу инвалидности.

Третья группа инвалидности назначена осужденному бессрочно — при задержании в Бекмансурова стреляли, затем ему ампутировали часть ноги. Инвалиды третьей группы получают ежемесячное пособие — 2, 7 тыс. рублей, второй — 3,5 тыс. рублей.

20 сентября 2021 года Бекмансуров с оружием приехал в ПГНИУ. Менее чем за полчаса он убил шесть человек: 20 пострадавших получили пулевые ранения, более 30 человек получили травмы во время паники, пытаясь спастись.

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#Спецпроекты#Общество#Стрельба в университете#Стрельба в пгниу#Бекмансуров
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