Участвуют ли пермские полицейские в СВО? Отвечает глава регионального МВД

По его словам, неизвестно, будут ли в принципе пермские полицейские принимать участие в СВО, — такое решение еще не принято и не факт, что будет. На вопрос о том, работают ли пермские полицейские в новых регионах, Щеглов не ответил. При этом он уточнил, что в Прикамье у полицейских есть недостаток кадров, неукомплектовано около 13% личного состава.