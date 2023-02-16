Участвуют ли пермские полицейские в СВО? Отвечает глава регионального МВД

Posted 16 февраля 2023, 05:59
Published 16 февраля 2023, 05:59
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов ответил на вопрос, принимают ли пермские полицейские участие в СВО: «Пока сводный отряд органов внутренних дел не принимает участие в СВО. Его нахождения там нет, — уточнил Щеглов.
По его словам, неизвестно, будут ли в принципе пермские полицейские принимать участие в СВО, — такое решение еще не принято и не факт, что будет. На вопрос о том, работают ли пермские полицейские в новых регионах, Щеглов не ответил. При этом он уточнил, что в Прикамье у полицейских есть недостаток кадров, неукомплектовано около 13% личного состава.
В ноябре 2022 года издание Ura. ru со ссылкой на источники писало, что из Прикамья в четыре новых субъекта могут направить 750 полицейских для охрана общественного порядка. Тогда в МВД эту тему не комментировали.