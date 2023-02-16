Управляющий пермского ЗУМК подписал мировое соглашение с бывшими работниками из Узбекистана

Спор возник из-за того, что в 2018 году вне очередности были погашены требования по задолженности отдельных работников из Декханабада на сумму 1,4 млн рублей из общей задолженности в 6,26 млн рублей. Остальные деньги узбекским сотрудникам возвращены не были, что и вызвало их обращение в суд. В том числе они заявляли иск о признании бездействия конкурсного управляющего незаконными, поступившее в суд 30 ноября 2022 года.