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Posted 16 февраля 2023, 02:05

Published 16 февраля 2023, 02:05

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Управляющий пермского ЗУМК подписал мировое соглашение с бывшими работниками из Узбекистана

Управляющий пермского ЗУМК подписал мировое соглашение с бывшими работниками из Узбекистана

16 февраля 2023, 02:05
Фото: Properm.ru.
Западно-Уральский машиностроительный концерн после срыва строительства производства в Декханабаде остался должен сотрудникам в России и в Узбекистане.

Мировым соглашением завершился многолетний спор междк узбекскими работниками «ЗУМК-инжиниринг» и конкурсной управляющей концерна Анастасией Метлой. Арбитражный суд утвердил его 9 февраля, документ опубликован в картотеке дел суда.

В результате бывшие работники, нанятые для строительства объекта в Узбекистане, получат причитающиеся им деньги через «Декханабадский калийный завод», на чей счет будут направлены 4,86 млн рублей задолженности. Деньги должны быть перечислены в течение трех дней после подписания мирового соглашения.

Спор возник из-за того, что в 2018 году вне очередности были погашены требования по задолженности отдельных работников из Декханабада на сумму 1,4 млн рублей из общей задолженности в 6,26 млн рублей. Остальные деньги узбекским сотрудникам возвращены не были, что и вызвало их обращение в суд. В том числе они заявляли иск о признании бездействия конкурсного управляющего незаконными, поступившее в суд 30 ноября 2022 года.

Разрешение этого спора позволило также позволить конкурсному управляющему начать погашать задолженность и перед российскими работниками ЗУМК. Запрет на это был наложен судом по ходатайству их узбекских коллег — до момента разрешения их требований судом.

Наличие не оплаченного долга перед сотрудниками «ЗУМК-инжиниринг» ранее стало предметом приговора по уголовному делу в отношении соучредителя концерна Александра Поздеева. В ноябре 2021 года Пермский краевой суд ужесточил приговор первой инстанции и заменил условный приговор на реальный срок в колонии общего режима сроком на 3,5 года. Поздеев был арестован в зале суда, срок наказания ему исчисляется с дня вынесения решения — 22 ноября. Также суд сократил размер штрафа до 350 тыс. рублей, в первой инстанции ему было назначено заплатить в бюджет России 650 тыс. рублей.

Долг Поздеева перед российскими работниками составлял 20 млн рублей. Проблемы у предприятий группы ЗУМК начались в 2017 году, когда концерн начал судебные споры по проекту строительства рудника в Узбекистане. ЗУМК был основан Владиславом Томиловым, Александром Поздеевым и Александром Косковым в 1998 году. Пермский завод горно-шахтного машиностроения (позднее реорганизованный в ОАО «НПО Горнефтемаш») стал первым активом «ЗУМК», приобретенным в процедуре банкротства. Затем основателями ЗУМК были куплены контрольные пакеты акций Юго-Камского машиностроительного завода, ПО «ЗападУралКран», АО «Краснокамский завод «Нефтегормаш».

После вынесения решения Международным коммерческим арбитражным судом при ТПП РФ (МКАС) о взыскании с «Дехканабадского калийного завода» для которого пермская компания строила комбинат по добыче руды более 18 млн долларов США арбитражный суд Москвы рассматривает иск о выдаче предприятию в Узбекистане исполнительного листа. Ближайшее заседание назначено на 10 марта. Этой суммы «ЗУМК-инжиниринг» достаточно, чтобы расплатиться с кредиторами.

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