В Красновишерском округе объявлен карантин по опасному заразному заболеванию

В феврале 2023 года Управлением Россельхознадзора по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка отношении личного подсобного хозяйства, расположенного на территории деревни Федорцова Красновишерского городского округа.

Проверка установила, что в октябре 2022 года гражданин купил и ввёз в деревню лошадь.