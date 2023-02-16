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Posted 16 февраля 2023, 11:28

Published 16 февраля 2023, 11:28

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Красновишерском округе объявлен карантин по опасному заразному заболеванию

В Красновишерском округе объявлен карантин по опасному заразному заболеванию

16 февраля 2023, 11:28
Фото: 1MI.
Виновник его распространения оштрафован на 15 тысяч рублей.

В Красновишерском районе мужчине назначен штраф за нарушение закона и Ветеринарных правил. Его действия повлекли введение карантина, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В феврале 2023 года Управлением Россельхознадзора по требованию прокуратуры Пермского края была проведена внеплановая выездная проверка отношении личного подсобного хозяйства, расположенного на территории деревни Федорцова Красновишерского городского округа.
Проверка установила, что в октябре 2022 года гражданин купил и ввёз в деревню лошадь.

Мужчина, в нарушение закона, не известил в течение 24 часов специалистов госветслужбы, чем нарушил правила борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных. Как следствие в деревне возник очаг заразного заболевания животных — инфекционной анемии.

С 18 января 2023 года, в связи с выявлением у лошади инфекционной анемии в личном подсобном хозяйстве у данного гражданина, распоряжением Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края введен карантин на территории д. Федорцова, пос. Усть-Язьва, пос. Данилов Луг Красновишерского городского округа.

Заражённую лошадь усыпили, а её труп сожгли. Две других лошади в хозяйстве поставлены на карантин. Конюшня и инвентарь продезинфицированы.

По результатам проверки в отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 10.6 КоАП РФ. 14 февраля за нарушения ветеринарного законодательства РФ гражданин привлечен к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафа в размере 15000 рублей.

#Общество#Карантин
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