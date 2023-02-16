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Posted 16 февраля 2023, 11:53

Published 16 февраля 2023, 11:53

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Пермском крае стало почти в два раза больше особо тяжких преступлений в сфере экономики

В Пермском крае стало почти в два раза больше особо тяжких преступлений в сфере экономики

16 февраля 2023, 11:53
Фото: 1MI.
Общее количество преступлений в сфере экономики выросло лишь на 10%, однако стало больше на 83% особо тяжких преступлений.

В Пермском крае по итогам 2022 года стало больше преступлений в сфере экономики. В прошлом году было выявлено 1 349 преступлений экономической направленности, в 2021 году — 1221. Из них серьезно увеличилось число особо-тяжких — 946 против 515 (+83).

В прошлом году полицейские совместно с прокуратурой проверили 291 физлиц и юрлиц, которые получили средства из федерального бюджета. Это позволило выявить 60 преступлений при реализации пяти нацпроектов.

Статистика МВД

Вид преступления 2022 год 2021 год
Коррупционные преступления 192 192
Хищения бюджетных средств, выделяемых на финансирование региональных и федеральных программ, нацпроектов 70 40
Тяжкие преступления против государственной власти 109 83
Взяточничество 8 2
Злоупотребление должностными полномочиями 1 0

При этом уточняется, что в категорию преступлений против государственной власти входят взятки — 112 фактов взяточничества, совершенные в органах местного самоуправления.

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