В Пермском крае стало почти в два раза больше особо тяжких преступлений в сфере экономики

Posted 16 февраля 2023, 11:53
Published 16 февраля 2023, 11:53
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В Пермском крае по итогам 2022 года стало больше преступлений в сфере экономики. В прошлом году было выявлено 1 349 преступлений экономической направленности, в 2021 году — 1221. Из них серьезно увеличилось число особо-тяжких — 946 против 515 (+83).
В прошлом году полицейские совместно с прокуратурой проверили 291 физлиц и юрлиц, которые получили средства из федерального бюджета. Это позволило выявить 60 преступлений при реализации пяти нацпроектов.
Статистика МВД
|Вид преступления
|2022 год
|2021 год
|Коррупционные преступления
|192
|192
|Хищения бюджетных средств, выделяемых на финансирование региональных и федеральных программ, нацпроектов
|70
|40
|Тяжкие преступления против государственной власти
|109
|83
|Взяточничество
|8
|2
|Злоупотребление должностными полномочиями
|1
|0
При этом уточняется, что в категорию преступлений против государственной власти входят взятки — 112 фактов взяточничества, совершенные в органах местного самоуправления.