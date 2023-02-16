В Пермском крае стало почти в два раза больше особо тяжких преступлений в сфере экономики

В Пермском крае по итогам 2022 года стало больше преступлений в сфере экономики. В прошлом году было выявлено 1 349 преступлений экономической направленности, в 2021 году — 1221. Из них серьезно увеличилось число особо-тяжких — 946 против 515 (+83).