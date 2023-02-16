В Прикамье началось похолодание. Его пик придётся на следующую неделю

Более серьезное похолодание ожидается на следующей неделе. Пик похолодания можно ожидать 22–23 февраля. Минимальная температура в Перми через неделю вполне может достичь отметки -25˚, в низких местах по краю -30 ˚ и ниже, а в дневные часы будет -11…-16˚. Это хотя и значительно холоднее нормы, но все же намного теплее, чем в этот же период 2021 года, когда по всей территории края отмечались морозы ниже -30˚ (по северу и западу края до -36…-38˚), которые к тому же сопровождались сильным ветром.