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Posted 16 февраля 2023, 06:52

Published 16 февраля 2023, 06:52

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Прикамье началось похолодание. Его пик придётся на следующую неделю

В Прикамье началось похолодание. Его пик придётся на следующую неделю

16 февраля 2023, 06:52
Фото: 1MI.
Ожидается снижение температуры воздуха до -25…-30˚.

В Прикамье пришло похолодание, пик которого придётся на 22–23 февраля. Температура воздуха может опуститься до -25˚, а местами и -30 ˚, прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Со вчерашнего дня на Урале началось похолодание, которое в начале следующей недели усилится и охватит большую часть Европейской территории России. Это будет первое существенное похолодание за месяц с лишним — с первой декады января. Уже сегодня ночью минимальная температура воздуха в Пермском крае на фоне малооблачной погоды составила -14…-18˚, в Осе -22˚.

Сегодня благодаря солнечной погоде ожидается существенный прогрев воздуха — до -3…-8˚. Такой же характер погоды сохранится и завтра (но будет более ощутимый восточный ветер на юге края).
В выходные дни ожидается увеличение облачности, возможен небольшой снег и дневной прогрев воздуха станет слабее. Днем в воскресенье уже не выше -10…-12˚. Ночная температура воздуха вплоть до воскресенья сохранится примерно на одном и том же уровне -13…-18˚, в низких местах до -22˚. Это около или чуть ниже климатической нормы для данного периода.

Более серьезное похолодание ожидается на следующей неделе. Пик похолодания можно ожидать 22–23 февраля. Минимальная температура в Перми через неделю вполне может достичь отметки -25˚, в низких местах по краю -30 ˚ и ниже, а в дневные часы будет -11…-16˚. Это хотя и значительно холоднее нормы, но все же намного теплее, чем в этот же период 2021 года, когда по всей территории края отмечались морозы ниже -30˚ (по северу и западу края до -36…-38˚), которые к тому же сопровождались сильным ветром.

#Общество#Прогноз погоды
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