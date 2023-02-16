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Posted 16 февраля 2023, 05:27

Published 16 февраля 2023, 05:27

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

В Прикамье в 23 раза выросло количество беженцев, обратившихся за временным убежищем

В Прикамье в 23 раза выросло количество беженцев, обратившихся за временным убежищем

16 февраля 2023, 05:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
В 2021 году за убежищем в регионе обратились лишь 17 человек, в прошлом году — более 400.

В 2022 году на фоне СВО в разы выросло количество жителей Украины, обратившихся за получением гражданства России в Прикамье. В прошлом году за этой услугой обратились 398 человек, в 2021 году — 86, следует из статистики МВД.

Кроме того, 403 человека обратились за получением убежища в региона (в 2021 году — 17). Полиция приняла 289 заявлений о выдаче паспорта гражданина РФ от жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов во время трансляции заседания ЗС.

Беженцы начали активно приезжать на фоне СВО, которая началась 24 февраля 2022 года.

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#Общество#Военная операция на Украине
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