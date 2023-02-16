В Прикамье в 23 раза выросло количество беженцев, обратившихся за временным убежищем

Posted 16 февраля 2023, 05:27
Published 16 февраля 2023, 05:27
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
В 2022 году на фоне СВО в разы выросло количество жителей Украины, обратившихся за получением гражданства России в Прикамье. В прошлом году за этой услугой обратились 398 человек, в 2021 году — 86, следует из статистики МВД.
Кроме того, 403 человека обратились за получением убежища в региона (в 2021 году — 17). Полиция приняла 289 заявлений о выдаче паспорта гражданина РФ от жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, рассказал начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов во время трансляции заседания ЗС.
Беженцы начали активно приезжать на фоне СВО, которая началась 24 февраля 2022 года.