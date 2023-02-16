За 2022 год пассажиропоток в Пермском аэропорту сократился относительно 2021 года почти на 10%

Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 37 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 12 маршрутов — международные. Всего за 2022 год из Большого Савино было выполнено 7 420 самолетовылетов, что на 11% меньше 2021 года.