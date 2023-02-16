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Posted 16 февраля 2023, 11:56

Published 16 февраля 2023, 11:56

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

За 2022 год пассажиропоток в Пермском аэропорту сократился относительно 2021 года почти на 10%

За 2022 год пассажиропоток в Пермском аэропорту сократился относительно 2021 года почти на 10%

16 февраля 2023, 11:56
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Количество вылетов стало меньше на 11%.

По итогам 2022 года пассажиропоток международного аэропорта «Пермь» составил 1 млн. 743 тыс. 696 человек, что на 9,6% меньше по сравнению с показателями 2021 года. Такие данные обнародовала пресс-служба аэропорта.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 37 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 12 маршрутов — международные. Всего за 2022 год из Большого Савино было выполнено 7 420 самолетовылетов, что на 11% меньше 2021 года.

На внутренних авиалиниях спад составил 2,7%. Было обслужено 1 млн. 606 тыс. пассажиров. Из них 911 тыс. человек летело в Москву. Среди наиболее популярных направлений можно выделить: Махачкала +70%, Мурманск +63%, Волгоград +49%, Минеральные Воды +40%, Санкт-Петербург +17%.

На международных направлениях снижение составило 51,8%. Было обслужено более 128 тыс. пассажиров. Наиболее популярные: Анталья, Наманган, Ош и Дубай.

#Общество#Аэропорт#Аэропорт Большое Савино
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